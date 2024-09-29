Министр обороны Аргентины Луис Петри присутствовал на церемонии презентации нового тренажера самолета Pampa III для ВВС Аргентины. Это устройство, разработанное Аргентинским авиационным заводом (FAdeA), позволит ускорить подготовку будущих летчиков с помощью более совершенных инструментов.
Новый тренажер представляет собой копию кабины самолета IA-63 Pampa III (ФМА IA 63 «Пампа») и состоит из станции обучения и управления, системы лазерной проекции и разработки программного обеспечения для моделирования систем самолета.
Это первый летный тренажер 6-й категории (FTD), созданный для ВВС Аргентины, позволяющий ускорить процесс академической подготовки компонентов систем и эксплуатации самолета. Он имеет все инструменты для того, чтобы в ходе обучения пилоты могли приобретать знания и навыки выполнения обычных операций, а также интерпретации и разрешения нештатных и аварийных ситуаций в различных районах эксплуатации и в неблагоприятных метеорологических и различных климатических условиях.
Тренажер также пригоден для отработки всех задач, возложенных на систему вооружения, в миссиях различной сложности.
Использование этого тренажера имеет множество преимуществ, в том числе способствует ускорению учебного процесса обучения составных систем и эксплуатации самолета, отработке всех задач, возложенных на систему вооружения, в миссиях различной сложности при значительно меньших затратах и эксплуатационных рисках, чем требуется в реальном полете.