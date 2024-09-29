Новый тренажер представляет собой копию кабины аргентинского лёгкого реактивного учебно-боевого самолёта и штурмовика IA-63 Pampa III.

Министр обороны Аргентины Луис Петри присутствовал на церемонии презентации нового тренажера самолета Pampa III для ВВС Аргентины. Это устройство, разработанное Аргентинским авиационным заводом (FAdeA), позволит ускорить подготовку будущих летчиков с помощью более совершенных инструментов.

Новый тренажер представляет собой копию кабины самолета IA-63 Pampa III (ФМА IA 63 «Пампа») и состоит из станции обучения и управления, системы лазерной проекции и разработки программного обеспечения для моделирования систем самолета.

Это первый летный тренажер 6-й категории (FTD), созданный для ВВС Аргентины, позволяющий ускорить процесс академической подготовки компонентов систем и эксплуатации самолета. Он имеет все инструменты для того, чтобы в ходе обучения пилоты могли приобретать знания и навыки выполнения обычных операций, а также интерпретации и разрешения нештатных и аварийных ситуаций в различных районах эксплуатации и в неблагоприятных метеорологических и различных климатических условиях.

Тренажер также пригоден для отработки всех задач, возложенных на систему вооружения, в миссиях различной сложности.

ФМА IA 63 «Пампа»

Использование этого тренажера имеет множество преимуществ, в том числе способствует ускорению учебного процесса обучения составных систем и эксплуатации самолета, отработке всех задач, возложенных на систему вооружения, в миссиях различной сложности при значительно меньших затратах и эксплуатационных рисках, чем требуется в реальном полете.