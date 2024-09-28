Tiger Sky Tower — это башня в Дубае высотой 532 метра, и, как сообщается, она предлагает много роскошных элементов.

Строящаяся башня Tiger Sky Tower высотой 532 метра едва входит в десятку самых высоких небоскребов, но считается одним из самых экстравагантных и дорогих зданий в мире. Ожидается, что башня стоимостью 1 миллиард долларов также побьет несколько рекордов. Там будет расположен бассейн и ресторан — оба на самой высокой точке в мире.

Фото: Tiger Group

Поскольку Дубай не славится своими густыми лесами, посетители здания смогут посетить внутри здания искусственный тропический лес. Сообщается, что он находится на высоте 447 метров, а весь этот комплекс оборудован пешеходными дорожками и небольшими хижинами.

Фото: Tiger Group

Чтобы посетителям не было скучно, можно передвигаться поверх деревьев на зиплайне (по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху).

Фото: Tiger Group

Многие подробности о башне неизвестны, но некоторые общие сведения о ней имеются. Она будет состоять из 122 этажей и предлагать варианты проживания для высокопоставленных клиентов. Пентхаус (также самый высокий в мире) отведен для королевской семьи.

Из 18 дополнительных роскошных люксов откроется уникальный вид на по-прежнему самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа (828 метров). Неизвестна стоимость этих номеров.

Остальные 849 квартир в башне сравнительно недороги: цены начинаются от 540 000 долларов. Неизвестно, включено ли в стоимость использование других мест в башне, таких как фитнес-центр, СПА или теннисные корты.

Строительство башни Tiger Sky Tower уже идёт. Название объекта совпадает со 110-метровой смотровой площадкой в Сингапуре. Её планируют завершить в конце 2029 года.