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kosmos_news
Россия продолжает разработку ядерной ракеты «Буревестник»
Появились новые свидетельства того, что ракета с ядерной установкой недавно прошла испытания.

Россия работает над новой крылатой ракетой «Буревестник». В российской армии она имеет обозначение 9М730. НАТО назвала её SSC-X-9 Skyfall.Ту-160 в будущем могут вооружить «Буревестником». Фото: Министерство обороны России
Ракета должна иметь не только ядерную боеголовку, но и ядерную двигательную установку. Это решение может сделать «Буревестники» одним из самых опасных стратегических оружий в мире.

Теперь есть доказательства того, что Россия недавно испытала «Буревестник». Норвежское агентство по радиационной защите зафиксировало повышенный уровень цезия-137 на границе с Россией. Это вещество могло быть выпущено ядерным двигателем ракеты.

Изотоп не встречается в природе. Он создается как побочный продукт в ядерных реакторах и высвобождается при взрыве ядерного оружия. Выброс цезия-137 в окружающую среду впервые наблюдался во время испытания атомной бомбы «Тринити» в США, которое состоялось 16 июля 1945 года в рамках Манхэттенского проекта.

После того как США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, в образцах почвы был обнаружен цезий-137. Его количество было использовано для определения остаточного радиоактивного излучения. После чернобыльской катастрофы осадки выпали по всей Европе, поэтому цезий-137 до сих пор можно обнаружить в грибах и у диких животных, которые эти грибы едят.

По мнению экспертов, почти невозможно, чтобы такое повышенное значение цезия-137 возникло в результате ядерной аварии в России. То же самое относится и к испытанию атомной бомбы. В наши дни это трудно сохранить в тайне. Последний раз Россия проводила подобные испытания в 1990 году.

Радиоактивность могла появиться при заполнении реактора корабля, например, атомной подводной лодки или одного из российских ледоколов с ядерной силовой установкой. И вторая возможная причина: испытание «Буревестника».

Цезий-137 мог попасть в окружающую среду с полигона ядерного оружия Паньково. Он расположен на острове Новая Земля, который находится между Баренцевым и Карским морями. Это примерно в 800 километрах от Норвегии. Российская армия недавно заявила, что готова в любой момент возобновить испытания ядерной бомбы в Паньково.

Хотя Россия не взрывала ни одной ядерной бомбы с 1990 года, в Паньково продолжали испытывать оружие — например, «Буревестник». Воздушное пространство над Новой Землей было закрыто в 2023 году, незадолго до того, как Путин объявил об успешном испытании «Буревестника». Ранее на спутниковых снимках была видна военная техника на острове, что свидетельствовало об испытании ракеты.

Признаком недавнего испытания «Буревестника» является не только повышенный уровень цезия-137, но и активность в аэропорту Новой Земли. В последние недели там были замечены два самолета Ил-76 российского агентства по атомной энергии «Росатом». Транспортные машины используются в качестве летающих лабораторий и, как сообщается, сопровождали предыдущие испытательные полеты «Буревестника».

Официальной технической информации о «Буревестнике» пока нет. В настоящее время эксперты предполагают, что микроядерный реактор генерирует тепло, которое служит тягой. Для этого воздух засасывается, нагревается реактором и затем выводится в двигатель.

Согласно СМ, привод должен обеспечить «бесконечную дальность». Это значит, что «Буревестник» может несколько раз облететь Землю или сутками кружить в режиме ожидания (барражируя), прежде чем полететь к месту назначения.

Международные эксперты предполагают, что ядерный ракетный двигатель имеет дальность полета не менее 25 тысяч километров. Поскольку окружность Земли составляет 40 000 километров, «Буревестник» может достичь любой цели с любой мыслимой точки запуска — без необходимости идти по прямому маршруту. Таким образом, «Буревестник» может стартовать в России и лететь к своей цели с любого направления или, выражаясь тактически: с того направления или маршрута, где противовоздушная оборона или наблюдение за воздушным пространством противника наиболее слабы.

«Буревестник» призван объединить дальность межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с преимуществами крылатой ракеты. Межконтинентальные баллистические ракеты очень большие. Новейшая российская модель РС-28 «Сармат» имеет высоту 35 метров.

Это позволяет легко их обнаружить, а также они запускаются из подземных бункеров, расположение которых известно. Это означает, что существуют системы раннего предупреждения, которые обнаруживают такие ракеты. Противник может инициировать контрудар или оборонительные меры до прибытия ракеты.

Таким образом, межконтинентальные баллистические ракеты не подходят для внезапных атак, но они имеют преимущество благодаря своей большой дальности. Для этого они отправляют ядерные боеголовки в космос. Оттуда их отправляют обратно на Землю к месту назначения.

Поскольку «Буревестник» имеет достаточно топлива благодаря микроядерному реактору, крылатой ракете не нужно отправляться в космос, а она может летать низко, как современная крылатая ракета, и самостоятельно совершать маневры уклонения, если она обнаружена средствами ПВО. Можно предположить, что корпус будет обладать свойствами малозаметности.

Официально пока нет данных о том, насколько мощной будет ядерная боеголовка «Буревестника». Крылатая ракета также могла бы использовать только обычную боевую часть. Из-за наличия на борту ядерного топлива «Буревестник» все равно будет облучать цель после взрыва, как грязная бомба.

«Буревестник», скорее всего, будет нести боеголовку мощностью 250 килотонн, как и Х-102. Это ядерный вариант российской малозаметной крылатой ракеты Х-101, дальность действия которой, как сообщается, достигает 4000 километров. Для сравнения: сброшенная на Хиросиму бомба имела мощность взрыва около 13 килотонн.

«Буревестник» мог бы запускаться с мобильной ракеты-носителя. Вероятно, именно к этому стремится Россия, потому что в 2019 году во время выступления Путина был показан анимационный ролик про «Буревестник», в котором запуск можно было увидеть с платформы грузовика.

Грузовик с колесной формулой 8x8 до сих пор используется в различных вариантах, включая 9К58 «Смерч», российский аналог американского HIMARS. Вариант МАЗ 547А использовался в качестве стартовой платформы для ядерной ракеты РСД-10 «Пионер». Его длина составляла 16,5 метров. Так что для России не должно составить особых сложностей построить ракету-носитель для «Буревестника».

«Буревестник» может запускаться с любого самолета, совместимого с Х-101. Это бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Судя по всему, Россия стремится сделать МиГ-31 совместимым с «Буревестником». Существует вариант МиГ-31К, который может нести под фюзеляжем аналог гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» (примерно 7,2 метра в длину).


МиГ-31К с «Кинжалом»
В настоящее время неизвестно, когда Россия планирует завершить разработку «Буревестника» или принять его на вооружение.

Россия также имеет на вооружение гиперзвуковую планирующую ракету «Авангард». Она предназначена для доставки ядерной боеголовки к цели со скоростью до 27 Маха (свыше 33 000 км/ч). Предположительно, в наличии имеется 10 МБР, оснащенных «Авангардом».

Еще одним ядерным оружием является 2М39 «Посейдон». По сути, это торпедная версия «Буревестника» — подводный дрон с ядерной силовой установкой и ядерной боеголовкой. Ядерная боеголовка имеет мощность до 2 мегатонн. Системы скрытности затрудняют выслеживание «Посейдона» с помощью гидролокатора.

Россия начала производить «Посейдон» в 2023 году. Оружие, часто называемое «торпедой Судного дня», планируется принять на вооружение в 2027 году.

#россия #оружие #ракеты #буревестник
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