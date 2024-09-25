Российской компании пришлось отказаться от своего бизнеса в США. Теперь на ПК пользователей в этой стране устанавливается антивирусное программное обеспечение UltraAV.

Созданное «Лабораторией Касперского» ПО когда-то представляло собой качественную антивирусную защиту. С середины года российское антивирусное программное обеспечение было запрещено в США – из-за проблем с безопасностью, вызванных влиянием России на компанию-разработчика ПО. В июле «Лаборатория Касперского» официально прекратила свою деятельность в США.

Фото: REUTERS Теперь «Лаборатория Касперского» неожиданно возвращается. Платным пользователям из США, на чьих компьютерах ранее было установлено программное обеспечение «Лаборатории Касперского», программа была удалена в одночасье, что застало многих пользователей врасплох.

Скриншот с сайта UltraAV При этом на ПК было установлено антивирусное программное обеспечение UltraAV – незаметно и тайно, без предупреждения, без уведомления, как утверждают некоторые пользователи. Кроме того, некоторые из них пытались удалить UltraAV с помощью программ-деинсталляторов. Но приложение потом установилось снова.

Об UltraAV известно не так много, как пишет 23 сентября Bleeping Computer. UltraAV принадлежит Pango Group, которая предлагает некоторые услуги VPN. Однако на странице поддержки бывших пользователей «Лаборатории Касперского» UltraAV утверждает, что затронутые пользователи были проинформированы о предстоящих изменениях с 5 сентября.

Переход на UltraAV не затронет пользователей программных решений «Лаборатории Касперского» для защиты конечных устройств за пределами США.