Слушания в США выявили серьезные недостатки и упущения, которые привели к затоплению «Титана».

В понедельник, 16 сентября, в США состоялось слушание, на котором впервые была допрошена береговая охрана, отвечавшая за осмотр обломков потерпевшей крушение подводной лодки «Титан». Официальные лица описали, что именно произошло в результате аварии, сообщает New York Times. Стали известны новые трагические подробности катастрофы.

На снимке запечатлен затонувший «Титан» на дне моря. Фото: береговая охрана США

Прошло 15 месяцев с тех пор, как подводная лодка «Титан» спустилась на дно океана. Она должна была посетить место крушения «Титаника», находящееся на глубине 2,4 мили (3,8 км) на дне Атлантического океана. Однако из-за плохой конструкции подводный аппарат «Титан» взорвался, в результате чего погибли 5 человек.

На слушаниях береговая охрана показала скриншот с видео, на котором видны обломки подводной лодки на дне океана. Видео сделал глубоководный дрон с дистанционным управлением. Подводный дрон обнаружил кормовой конус бывшей подводной лодки и другие обломки 22 июня 2023 года, через 4 дня после того, как береговая охрана официально заявила о крушении лодки.

На слушаниях береговая охрана подчеркнула большое количество проблем, с которыми подводная лодка столкнулась в предыдущих экспедициях. О 70 из этих технических дефектов было известно уже в 2021 году, а еще 48 были обнаружены в 2022 году.

Компания-оператор OceanGate, по-видимому, также уволила технического директора Тони Ниссена в 2019 году, потому что он выступил против одобрения эксплуатации подводной лодки из-за очевидных технических недостатков после просмотра отчета, который ему тогда представила береговая охрана.

Зимой, накануне трагической аварии, подводная лодка была обнаружена на открытой местности в мороз без каких-либо других обычных защитных мер. Береговая охрана также это заметила.

За несколько недель до катастрофы береговая охрана после испытаний также обнаружила «Титан» «частично затопленным». За несколько дней до аварии пассажиры другой миссии неожиданно были отброшены к стене, когда подводный аппарат всплыл на поверхность.

Несмотря на эти серьезные недостатки в области безопасности, «Титан» отправился в путь летом 2023 года, потому что бывший генеральный директор OceanGate Стоктон Раш проигнорировал предупреждения. Сам он участвовал в экспедиции подводной лодки и, как и остальные пять пассажиров, погиб при взрыве подводной лодки.

Эксперты с тех пор указали на несколько недостатков конструкции. Некоторые из них, возможно, были проигнорированы OceanGate для экономии денег, включая необычную форму аппарата, напоминающую таблетку. Обычно такие подводные лодки имеют округлую форму.

Они также раскритиковали использование углеродного волокна для глубоководных аппаратов как слишком нестабильное. Перед экспедицией Раш хвастался, что использовал углеродное волокно, купленное у Boeing.

Другие подробности пока неизвестны, в том числе, что именно стало причиной взрыва подводного аппарата. Следующие слушания запланированы на ближайшие две недели. Ожидается, что тогда станут известны новые, более трагические подробности о точном ходе аварии.