Американское космическое агентство НАСА недавно предложило гранты в размере около $50 000. В первую очередь они должны достаться тем, кто проектирует устройства, с помощью которых можно составить карту южного полюса Луны.

Кратер Шеклтон на южном полюсе Луны является основной целью миссии НАСА «Артемида». «Артемида» — первая с 1970-х годов программа по отправке людей на Луну. НАСА подозревает, что на дне кратера имеются большие запасы водяного льда.

НАСА ищет средства ориентации и картографические системы для предстоящих миссий «Артемида»

Космическое агентство особенно интересуется кратером Шеклтон, поскольку там предположительно находятся залежи водяного льда, которые могут иметь решающее значение для будущих миссий. Кратер диаметром 21 километр и глубиной 4,2 километра предполагает наилучшие условия для присутствия водяного льда.

Кроме того, территория постоянно находится в тени. Его крутые стены почти не оставляют возможности проникнуть свету. На дне кратера температура ниже -180 градусов по Цельсию.

Чтобы более детально изучить эту область, НАСА нужны навигационные средства и картографические технологии, которые работают в экстремальных условиях. Это цель стартовавшей в начале сентября 2024 года кампании по распределению грантов, общая сумма которых составляет $50 000 и состоит из двух разных задач.

С одной стороны, изобретателям необходимо разработать средство ориентации для навигации по лунной поверхности. Это средство призвано помочь астронавтам уйти на значительное расстояние от базы или космического корабля и вернуться назад.

НАСА ищет концепции устройств, которые были бы точными и простыми в использовании. Их также должны иметь возможность использовать астронавты в герметичных перчатках. НАСА предлагает $15 000 за лучшее решение этой задачи.

Вторая задача — разработать детальную концепцию устройства, которое поможет исследовать и нанести на карту кратер Шеклтон. Цель – охарактеризовать, количественно оценить и нанести на карту внутреннюю среду кратера.

Технология должна функционировать при температуре -180 градусов по Цельсию в самых суровых условиях. Устройство также должно передавать собранные данные руководству миссии. НАСА предлагает за это $30 000.

Оставшиеся $5000 будут распределены между участниками, которые не выиграют, но в целом продемонстрируют «исключительные результаты».

Изобретатели должны до 25 ноября 2024 года представить свои предложения в НАСА. Три заявки уже были приняты спустя чуть менее двух недель после старта кампании.



