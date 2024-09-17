Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Достигнут прорыв в производстве экологически чистого топлива из парниковых газов
Углекислый газ во многом ответственен за глобальное потепление. Исследователи работают над преобразованием парниковых газов в зеленое топливо.

На автозаправках Европы на бензонасосах всё чаще можно заметить обозначение «Е10». «Е» означает биоэтанол, число указывает, сколько этанола примешивается к бензиновому топливу, то есть 10 процентов. С 2023 года Е10 постепенно внедряется на заправках. Он заменяет бензин Е5 (это привычное стандартное топливо, которое используется в любом автомобиле с бензиновым двигателем).
Фото: REUTERS
Биоэтанол — это топливо, изготовленное из растительных материалов, таких как сахарный тростник, кукуруза и пшеница. Биомасса ферментируется, образуя этанол, то есть обычный спирт. Поскольку при сжигании этанола образуется столько же CO2, сколько растения поглощают во время роста, выбросы можно сократить, добавляя биоэтанол к ископаемому топливу.

При этом биоэтанол также подвергается критике: тропические леса будут вырублены, а для выращивания необходимых для него культур будут использоваться токсичные пестициды и удобрения. Однако этанол можно производить и другим способом – а именно непосредственно из парникового газа CO2.

Исследователи из Института им. Фрица Габера Общества Макса Планка в Берлине работают над новым методом производства экологически чистого топлива из парниковых газов. Такой процесс напоминает электролиз, при котором вода расщепляется на водород и кислород с помощью электричества. Во время электролиза CO2 добавляется дополнительно углекислый газ.


«Основная проблема электролиза CO2 заключается в том, что мы производим много разных продуктов», — говорит исследователь Арно Бергманн.

Производится не только этанол, но и нежелательные побочные продукты, такие как водород и газ этилен. Этанол также используется в качестве растворителя, антиобледенителя, резинового компонента, в косметике, дезинфицирующих средствах и лекарствах.

Однако Бергманн и его коллеги смогли значительно увеличить выход этанола, не эксплуатируя систему при постоянном напряжении, а многократно запуская и выключая ее. Мало того, что эта импульсная операция улучшает протекание реакции, исследователи также улучшили катализатор — вещество, которое в первую очередь делает реакцию возможной.

До сих пор для этого использовалась чистая медь, но со временем она потеряла работоспособность. В сочетании с оксидом цинка катализатор можно стабилизировать до такой степени, что он становится более долговечным, а также позволяет более специфично производить этанол. Доля электрического тока, попадающего в этанол, увеличилась – по сравнению с традиционным методом – с 10 до 19 процентов. В будущем целью является дальнейшая регулировка диапазона напряжения, при котором работает система, чтобы увеличить срок службы каталитического нейтрализатора.

Ученые будут проводить фундаментальные исследования, чтобы понять процессы на атомном уровне. Однако результаты их исследований также вдохновят команды за рубежом, например, в США и Китае. В будущем от этого может выиграть не только производство этанола, но и производство водорода. Электролиз CO2 также может использоваться для производства другого сырья для химической промышленности. Если электричество поступает из возобновляемых источников, процесс является CO2-нейтральным.


«Мы хотим выяснить, где лежат пределы этого подхода», — говорит Бергманн. 

Рынок переработки CO2 в сырье и топливо уже существует. Американская компания Air Company также перерабатывает углекислый газ в этанол. Однако вместо того, чтобы заливать его в топливный бак, спирт разливают во флаконы для духов и в бутылки для спиртного. По данным компании, каждая бутылка водки содержит полкилограмма CO2.

Компания Rohrdorfer также хочет перерабатывать углекислый газ, который неизбежно образуется при производстве цемента, обратно в сырье, а именно в газообразный этилен, сырье для многочисленных пластмасс.

Однако их испытательный комплекс пока может перерабатывать только 6 килограммов CO2 в день. Вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем парниковый газ можно будет использовать в больших масштабах.

#топливо #этанол #биоэтанол
+
Написать комментарий (0)
В России создали новый вид ядерного топлива
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
В России с 1 августа возобновится запрет на экспорт бензина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
2
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
12
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
1
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
Зеленский: Нам нужно оснастить 14 бригад, но оружия не хватило даже на четыре
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
7
Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Большой Медведицы, похожую на наше солнце
+
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
1
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
2
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
6
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
1
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1
В Китае открылся первый в мире подвесной мост с длинными пролетами на бессвайном фундаменте
+
Новый Google Pixel 9 Pro Fold за $1 800 может разломаться на две части при сгибании не в том месте
+
Использование Солнца в качестве гигантского телескопа: новая эра астрономических открытий
1

Популярные статьи

Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
90
Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
2
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
6
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
52
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
22
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
5
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
13
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
2
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
29
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
3

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
18:39
если не нужны заоблачные фпс то мастхэв это 7700 райзен дешевле 25000.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Александр Дедок
18:38
Бобик со своей рекламой забыл про райзен 7700 который стоит в пределах 25000(всего на 3000 дороже чем 7600х), 7600, за который просят в пределах 18000 а то и дешевле и 7500f, который можно и дешевле 1...
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Эдуард Кузнецов
18:34
Ценник ниже чем у 7000 на старте. Не надо приписывать амд наценку барыг и повышенную стоимость за "паралельный" импорт.
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
AleksK
18:33
Прям миллионы. За первые пол года было продано больше 3 миллионов. А сейчас жив цифра в два три раза больше
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
Погонщик либерастиков
18:30
Молодцы, что одумались грузины и не идут на заклание гнилому западу. А толпу продажных скачущих извращенцев надо давить как можно жестче.
В Грузии парламент проголосовал за запрет смены пола и пропаганды ЛГБТ*
Михаил Бреус
18:28
Интел универсальные, может топы и не могут такие заоблачные фпс показывать как 7800х3д в некоторых играх, но и ниже 60 нигде не проседают даже близко. 13600 выше наголову 5800х3д, который не могет в с...
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Мечта Шеншебека
18:26
Репка, думаешь именно грузины устраивают бунты из-за того что парламент проголосовал за запрет смены пола и пропаганды ЛГБТ*? Сильно много желающих в Грузии пол сменить?
В Грузии парламент проголосовал за запрет смены пола и пропаганды ЛГБТ*
FelsheR-BANz
18:25
Они не пустуют, просто кто-то делает работу за "того парня" в гос конторах, а у частника пустое раб/место просто никто содержать не станет. Набрасывают кто сам ни дня не работал или в РФ ни разу не бы...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Алексей Бурлуцкий
18:13
А в 12-14 поколении в десктопах его нет последнее было в 11 у меня был 11600k но он в стресс тестах тротлил, а когда отключаешь avx 512 то норм
CATL представила тяговые батареи для электробусов сроком службы 15 лет
Погонщик либерастиков
18:10
Скоро выйдет новое поколение интела, там и видно будет пропорции... Амд уже своё слово сказала, в виде 9к поколения с мизерным приростом, которое почти никто не покупает.
Доля продаж процессоров AMD в Европе достигла 90% — процессорам Intel осталось только 10%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем