WindFloat Atlantic работает с 2020 года. Это первая в мире ветряная электростанция с плавучими платформами, которая снабжает 25 000 домохозяйств.

В июле 2020 года первая в мире плавучая ветряная электростанция WindFloat Atlantic официально вступила в регулярную эксплуатацию. Сейчас подведены предварительные итоги работы этой системы.

Фото: WindFloat Atlantic

WindFloat Atlantic расположена у побережья Португалии и состоит из 3-х ветряных турбин. Все они размещены на отдельных плавучих платформах. Официально это первая «полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция» в мире.

Она полупогружная, поскольку некоторые платформы находятся ниже уровня моря. Чтобы плавучие платформы не уносились течением, их закрепляют на морском дне на глубине 100 метров. Произведенная электроэнергия транспортируется на подстанцию Виана-ду-Костело по кабелю длиной 20 километров.

WindFloat Atlantic. Фото: WindFloat Atlantic

Одним из преимуществ является то, что плавучие платформы можно размещать дальше от берега. Ветер там обычно сильнее и стабильнее, чем у побережья, а значит, возможен более высокий выход энергии. Классические морские ветряные турбины в настоящее время подходят только для морских глубин до 60 метров, поэтому их приходится устанавливать ближе к берегу.

Еще одним преимуществом, о котором любит упоминать WindFloat Atlantic, является низкое воздействие на морские растения и живые организмы. Цепи, которыми платформы крепятся к морскому дну, занимают гораздо меньшую площадь и объем, чем толстые фундаменты и колонны из бетона и стали обычных морских ветряных турбин. По словам оператора, исследователи насчитали более 270 различных организмов, которые сосуществуют с WindFloat Atlantic – без каких-либо существенных побочных эффектов.

С момента ввода в эксплуатацию ветряная электростанция произвела 320 гигаватт-часов (ГВтч) энергии. Этого достаточно, чтобы ежегодно снабжать электроэнергией 25 000 португальских домохозяйств. По словам оператора, ранее сделанные расчеты энерговыделения были превышены. Производство энергии до сих пор ежегодно увеличивалось. В 2022 году показатель составлял 78 ГВтч, в 2023 году — 80 ГВтч.

Каждая ветряная станция имеет турбину мощностью 8,4 мегаватт, что дает общую мощность системы ветроэлектростанции 25 МВт. Роторы имеют диаметр 164 метра.

В 2023 году разработчики доказали, что огромные ветряные турбины способны противостоять суровым условиям открытого моря. Во время шторма «Кьяран» волны достигали высоты 20 метров, а скорость ветра превышала 139 км/ч.

Ветряная электростанция сертифицирована для работы до 2045 года. В зависимости от накопленного опыта и состояния системы срок эксплуатации может быть продлен.