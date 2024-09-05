Страны укрепляют сотрудничество, при этом Китай остается лидером в отрасли возобновляемой энергетики.

Нигерия и Китай заключили соглашение о развитии атомной энергетики. Новое соглашение призвано еще больше укрепить связи между странами в рамках инициативы «Пояс и путь».







Соглашение было подписано в ходе Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) в Пекине. Стороны поясняют, что всеобъемлющее соглашение не только обеспечит значительное развитие атомной энергетики и укрепит человеческий капитал, но также будет способствовать повышению развития, стабильности и безопасности в западноафриканском регионе.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что стратегическое сотрудничество между Китаем и Нигерией придаст новую динамику китайско-африканским отношениям и будет способствовать общему прогрессу между странами Глобального Юга. Он добавил, что стороны подняли уровень отношений между странами до уровня «всеобъемлющего стратегического партнерства».

С момента укрепления сотрудничества в 2018 году Китай стал крупнейшим кредитором Нигерии. Обе страны совместно реализовали несколько ключевых инфраструктурных проектов в этой африканской стране, включая строительство глубоководного порта и протяженных железнодорожных линий. В марте 2024 года Поднебесная предоставила Нигерии еще один кредит, на этот раз на $5 млрд.

В ходе своего визита президент Бола Тинубу также посетил исследовательский центр Huawei, где его заверили в создании совместной лаборатории по тестированию фотогальваники в Нигерии.

СМИ отмечают, что это сотрудничество становится особенно важным в то время, когда Китай планирует рекордную ядерную экспансию, позволяющую к 2030 году стать крупнейшим производителем атомной энергии в мире. С другой стороны, для Нигерии это партнерство создает уникальную возможность развивать собственную энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Китай снова стал лидером в отрасли возобновляемой энергетики. Там построили самую большую морскую ветряную турбину в мире.

MySE18.X-20MW — крупнейшая в мире морская ветряная турбина по мощности и диаметру ротора. Она расположена на китайском острове в провинции Хайнань. По данным производителя, диаметр гибкого ротора составляет от 260 до 292 метров. Это больше, чем длина двух футбольных полей. По данным Mingyang Smart Energy, при средней скорости ветра 8,5 м/с она может вырабатывать 80 млн кВтч в год.



Турбина специально адаптирована для мест, подверженных тайфунам – производитель заявляет, что она способна выдерживать скорость ветра до 61 м/с. Компания также подчеркивает, что ключевые компоненты были изготовлены в Китае, в том числе: экскаваторы, редукторы, генераторы и системы управления.