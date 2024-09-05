Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китай и Нигерия хотят вместе развивать атомную отрасль
Страны укрепляют сотрудничество, при этом Китай остается лидером в отрасли возобновляемой энергетики.

Нигерия и Китай заключили соглашение о развитии атомной энергетики. Новое соглашение призвано еще больше укрепить связи между странами в рамках инициативы «Пояс и путь».


Соглашение было подписано в ходе Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) в Пекине. Стороны поясняют, что всеобъемлющее соглашение не только обеспечит значительное развитие атомной энергетики и укрепит человеческий капитал, но также будет способствовать повышению развития, стабильности и безопасности в западноафриканском регионе.

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что стратегическое сотрудничество между Китаем и Нигерией придаст новую динамику китайско-африканским отношениям и будет способствовать общему прогрессу между странами Глобального Юга. Он добавил, что стороны подняли уровень отношений между странами до уровня «всеобъемлющего стратегического партнерства».

С момента укрепления сотрудничества в 2018 году Китай стал крупнейшим кредитором Нигерии. Обе страны совместно реализовали несколько ключевых инфраструктурных проектов в этой африканской стране, включая строительство глубоководного порта и протяженных железнодорожных линий. В марте 2024 года Поднебесная предоставила Нигерии еще один кредит, на этот раз на $5 млрд.

В ходе своего визита президент Бола Тинубу также посетил исследовательский центр Huawei, где его заверили в создании совместной лаборатории по тестированию фотогальваники в Нигерии.

СМИ отмечают, что это сотрудничество становится особенно важным в то время, когда Китай планирует рекордную ядерную экспансию, позволяющую к 2030 году стать крупнейшим производителем атомной энергии в мире. С другой стороны, для Нигерии это партнерство создает уникальную возможность развивать собственную энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Китай снова стал лидером в отрасли возобновляемой энергетики. Там построили самую большую морскую ветряную турбину в мире.

MySE18.X-20MW — крупнейшая в мире морская ветряная турбина по мощности и диаметру ротора. Она расположена на китайском острове в провинции Хайнань. По данным производителя, диаметр гибкого ротора составляет от 260 до 292 метров. Это больше, чем длина двух футбольных полей. По данным Mingyang Smart Energy, при средней скорости ветра 8,5 м/с она может вырабатывать 80 млн кВтч в год. 


Турбина специально адаптирована для мест, подверженных тайфунам – производитель заявляет, что она способна выдерживать скорость ветра до 61 м/с. Компания также подчеркивает, что ключевые компоненты были изготовлены в Китае, в том числе: экскаваторы, редукторы, генераторы и системы управления.

#китай #энергетика #нигерия #атомная отрасль
+
Написать комментарий (0)
Китай представил проект гиперзвукового оружия, не требующего вольфрама
Администрация Байдена вновь отложила решение о повышении пошлин на китайские электромобили
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
4
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
6

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
49
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
14
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
3

Сейчас обсуждают

A_K_
14:48
Действительно, раньше звонили по 3 раза в день, а сейчас просто каждый день.
Последствия уничтожения энергосистемы Украины: россиянам стало поступать в 3 раза меньше звонков от мошенников
Антон Малаки
14:47
за это добавим к цене 300 $
Nvidia обновила свой брендинг для графических карт GeForce RTX
БелПатриот
14:43
Сколько денег идет в ж_у на военку. Жесть.
ВС Германии приняли на вооружение первый ЗРК IRIS-T SLM
Vetali
14:35
Советую ознакомиться с картой.
Белорусское ПВО перехватило ряд неопознанных беспилотников, пересекших госграницу республики
Asker 013
14:34
Вы правы- холодные это плохо ...а прохладные приятно
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Артём Николаев
14:28
Холодные стены - привет конденсат и плесень.
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Сергей Яковлев
14:28
А что же ты не пишешь про провалы Сони, а? В очередной раз убеждаюсь что автор - чорт
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
Александр Столяров
14:26
В смысле давно не используется? В 10х годах в школы поставляли такие треугольники от вкуснотеево
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
OgoGoLog
14:25
Металлические шарики производимые сейчас в РФ имеют уши из СССР. РФ должно производить свои металлические шарики без разработок СССР, а ещё они должны бить более шарообразными, чем шарики из СССР. "То...
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
RandomXP
14:19
Если нужна приставка для игр на будущее, я бы немного подождал бы до PS5pro Судя по всему - годный агрегат выйдет. По стоимости игр/комп железа. Это все не имеет значение, если деньги у Вас есть. А е...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем