49% произведенной электроэнергии Австралии приходится на угольные электростанции.

Согласно официальным данным, опубликованным в среду, 4 сентября, производство электроэнергии в Австралии происходит в основном за счет сжигания угля.



49,1% электроэнергии, произведенной в Австралии в последнюю неделю августа, пришлась на угольные электростанции, сообщила платформа Open-NEM, отслеживающая данные общественного рынка электроэнергии.

48,7% поступило из возобновляемых источников, в том числе от ветряных электростанций: благодаря штормам и ветрам со скоростью более 150 км/ч производство ветровой энергии удвоилось.

Однако Австралия остается одним из крупнейших в мире экспортеров угля и газа и в значительной степени зависит от ископаемых источников энергии .

По словам эксперта по климату Тима Бакли, августовские показатели являются результатом штормовой погоды и высоких температур предстоящей весны в южном полушарии, что означает снижение на 20% спроса на электроэнергию.

По его мнению, через несколько лет процент электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания угля, в Австралии упадет «практически до нуля».

Большинство из 16 угольных электростанций Австралии будут закрыты в ближайшие годы, поскольку правительство и энергетическая отрасль инвестируют в возобновляемые источники энергии. Однако уровень инвестиций Австралии в сектор возобновляемых источников энергии отстает от некоторых других стран.