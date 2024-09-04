Летом электромобилю Tesla для работы системы кондиционирования требуется меньше энергии, чем автомобилю с двигателем внутреннего сгорания.

Всеобщий немецкий автомобильный клуб (ADAC) выяснил, как электромобили ведут себя при высоких температурах по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Тест показал, что кондиционер электромобиля значительно превосходит соответствующую систему охлаждения воздуха обычного автомобиля по энергопотреблению при нагреве на трассе, сообщает Auto Motor Sport.







Для этого ADAC смоделировал 8-часовую поездку на автомобиле в климатической камере в Баварии при температуре наружного воздуха до 35 градусов. С точки зрения климата это соответствует обычному немецкому летнему дню. При этом с помощью УФ-ламп моделировались различные уровни солнечной радиации.

Климатическая камера — камера, позволяющая точно моделировать агрессивное воздействие окружающей среды и применяемая в научно-исследовательских учреждениях, разрабатывающих оборудование для машиностроения, предполагает наличие высокоточного измерительного прибора для контроля влажности и температуры воздуха.

Для теста Tesla Model Y поместили в климатическую камеру и смоделировали движение в пробке на шоссе. Изначально Tesla имела 60-процентную емкость аккумулятора. Статическое кондиционирование было установлено на 20 градусов. Дисплей Tesla показывал температуру снаружи до 45 градусов по Цельсию. Снаружи лобовое стекло нагрелось до 60 градусов.

Система кондиционирования Model Y поддерживала температуру в салоне стабильно ниже 25 градусов на протяжении всего периода испытаний, потребляя при этом всего 1,5 кВт в час. В общей сложности автомобиль израсходовал 12 кВтч за 8 часов. Машина потеряла около 8 км запаса хода в час.

Если сравнить показатели Tesla со значениями автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, эти показатели значительны. По данным ADAC, летом автомобилю с двигателем внутреннего сгорания для работы системы кондиционирования требуется от 1 до 1,5 литров топлива в час. Это эквивалентно 10–16,5 кВт потребляемой энергии, а это значит, что система кондиционирования воздуха Tesla в 10 раз эффективнее.



«Первые испытания в новой лаборатории показывают, что водителям электромобилей не нужно беспокоиться о том, что они могут оказаться в затруднительном положении, если попадут в пробку при высоких температурах и оставят кондиционер включенным», — говорит Дино Сильвестро, руководитель испытания автомобилей в Технологическом центре ADAC.

В климатической камере баварского города Ландсберг можно устанавливать температуру от минус 20 до плюс 40 градусов.



