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Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
Новый иранский основной боевой танк внешне очень похож на футуристический американский демонстратор технологий AbramsX.

Иран официально представил свой новый основной боевой танк: Soleiman-402.
Soleiman-402. Фото: IRNA 
Он выглядит очень футуристично даже по сравнению с тем, что сейчас используют западные страны. При этом, он поразительно напоминает другой танк: AbramsX.



AbramsX — демонстратор технологий, впервые представленный General Dynamics в 2022 году. Созданный на базе M1A2 Abrams танк имеет многочисленные усовершенствования, такие как дистанционно управляемый боевой модуль на крыше башни, камеры кругового обзора и систему защиты Trophy.

Особенно бросаются в глаза на AbramsX наклонные элементы противокумулятивного экрана (так называемая юбка) перед гусеницами, которые в сочетании с современными конструкциями башни создают футуристический вид. Однако на AbramsX эти бронепластины не сильно наклонены — потому что это не имеет никакого преимущества. Зигзагообразный узор стальных пластин нанесен только краской.
Стально-резиновая юбка AbramsX. Фото:Abovfold / Wikimedia Commons
На Soleiman-402 бронелисты наклонены. Еще есть резиновые юбки, как у AbramsX.
Soleiman-402. Фото: IRNA 
Как и планировалось для многих будущих основных боевых танков, Soleiman-402 имеет дистанционно управляемую боевую часть. Вместо 30-мм пулемета, как у AbramsX, здесь установлен крупнокалиберный пулемёт . Судя по фотографиям, это, вероятно, Браунинг М2 калибра .50 BMG.
Дистанционно управляемая боевая станция. Фото: IRNA 
Дополнительное оборудование включает камеры кругового обзора, дымовые пушки, систему тушения пожаров внутри танка, камеры ночного видения и тепловидения, а также динамическую броню спереди. По сообщениям иранских СМИ, также будет система стабилизации, которая удерживает пушку устойчивой при движении по неровной местности, обеспечивая тем самым большую точность.

Однако подобные системы стабилизации на самом деле входят в стандартную комплектацию боевых танков с 1970-х годов. Так почему же об этом упоминается отдельно? А если посмотреть на пушку на фотографиях, то она тоже выглядит меньше распространённых сегодня у немецких, американских и российских танков.

Это связано с тем, что Soleiman-402 создан на базе американского танка М60А1. Впервые он был произведен серийно в 1962 году и продан в больших количествах Ирану до иранской революции 1979 года.

Система стабилизации орудия не входила в стандартную комплектацию M60A1. Она появилась в качестве комплекта для модернизации только в конце 1972 года и, по всей видимости, не была закуплена Ираном. Пушка M60A1 по-прежнему имеет старый стандартный калибр 105 мм. Текущий стандарт для западных танков (таких как M1A2 Abrams и Leopard 2) — 120 мм.

Больший калибр обеспечивает большую дальность и проникающую способность. Для будущих танков Leopard 3 и M1A3 Abrams рассматривается возможность внедрения нового стандартного калибра — 130 мм или 140 мм.

Soleiman-402 со 105-мм пушкой уступает другим танкам. Soleiman-402 не имеет дополнительной пусковой установки для барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе) или противотанковых ракет.

В любом случае, Иран, вероятно, осознает дефицит своих основных вооружений. Еще в 1990-х годах некоторые M60A1 были переоборудованы в Zulfiqar («Зульфикар»). Этот основной боевой танк оснащен российской 125-мм пушкой с автоматом заряжания, который, как полагают, идентичен орудию российского танка Т-72.

У Ирана, вероятно, есть 250 Zulfiqar. Последний вариант, Zulfiqar-3, внешне похож на американский M1A2 Abrams.
Zulfiqar-3 на иранском военном параде. Фото: Mostafa Roudaki / Mizan News Agency
Эксперты по вооружениям предполагают, что сейчас у Ирана имеется от 150 до 200 M60A1. Пока неизвестно, все ли они будут переоборудованы в Soleiman-402.
Танк М60, без модификаций. Фото: Articseahorse / Wikimedia Commons
Soleiman-402 превосходит «Зульфикар» технологически, но недостаточно вооружен. При 50 тоннах он весит ненамного меньше, чем «Зульфикар» (52 тонны), так что, по сути, он может выполнять роль легкого основного боевого танка. И даже если Иран модернизирует трансмиссию М60А1 при переоборудовании его в Soleiman-402, его максимальная скорость и дальность будут значительно меньше, чем у «Зульфикара».

Soleiman-402 может стать временным решением, поскольку производство «Каррара» (Karrar) застопорилось. «Каррар» — танк, полностью построенный в Иране. Об этом проекте было объявлено в 2016 году в ответ на отказ России предоставить Ирану лицензию на строительство танка Т-90МС.

«Каррар» имеет 125-мм пушку с автоматом заряжания (российской разработки), дистанционно управляемый боевой модуль на башне и динамическую броню — по крайней мере, некоторые из функций, которыми сейчас обладает Soleiman-402. Эти компоненты, возможно, уже были созданы для «Каррара». Поскольку он, очевидно, еще не запущен в серийное производство, сейчас компонентами модернизируются старые M60A1.

В ноябре 2020 года сообщалось, что «Каррар» готов к поступлению на вооружение. В настоящее время неизвестно, произошло ли это на самом деле и сколько танков находятся в рабочем состоянии. В 2018 году Иран объявил, что закажет 800 таких боевых танков.
«Каррар» во время учений в конце 2021 года. Фото: Amin Ahouei / Tasnim News Agency

Показанный в ноябре 2020 года вариант вызвал немало критики. Эксперты назвали его плохой копией Т-90МС, созданной на базе платформы Т-72. Кроме того, Иран «позаимствовал» элементы у «Абрамса», М60, М48 и британского «Чифтена» для разработки собственного танка.

#иран #военная техника #танк #soleiman
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