Предполагаемый ремонт «Брэдли» будет слишком дорогостоящим.

В 2020 году, чтобы заменить свои бронемашины БМП-1А1 советской разработки, а также часть своих M113A2, Греция запросила у США не менее 350 боевых машин пехоты M2A2/M2A2OD Bradley («Брэдли»). На то, чтобы получить согласие на поставку, потребовалось три года, поскольку Вашингтон одобрил передачу греческой армии лишь 300 экземпляров в марте 2023 года.







Тем временем Афины получили возможность обменять 40 своих БМП-1А1 (переданных Украине) на такое же количество БМП «Мардер». Эта техника поступила из Бундесвера в рамках инициативы, выдвинутой Берлином с целью позволить странам-членам НАТО заменить свою технику российского производства на машины немецкого производства.

Что касается «Брэдли», то США сначала предложили Греции передать 62 экземпляра бесплатно по программе EDA и продать ей еще 102 экземпляра, среди тех, что имеются в распоряжении компании BAE Systems Land & Armaments. Дальше предстоит их модернизировать и привести к стандарту М2А3. Но этот «подарок» на самом деле оказался не очень выгодным для Греции.

В июле ежедневная газета I Kathimeriní сообщила, что генеральный штаб греческой армии (GES) намерен отказаться от американского предложения, поскольку предлагаемый ремонт «Брэдли» будет слишком дорогостоящим по сравнению с ожидаемыми результатами. Эта информация подтвердилась в начале сентября.

Действительно, по данным греческого специализированного сайта On Alert, GES проинформировала Управление военного сотрудничества посольства США в Греции о своем решении отказаться не только от «предложенных» 62 «Брэдли», но и от приобретения еще 102 БМП, находящихся на хранении у BAE Systems Land & Armaments.

Что касается первых, греческая армия отметила, что их состояние значительно ухудшилось за длительный период хранения и что некоторые из них даже заржавели. Что касается вторых, то их состояние было не лучше. Отсюда и решение GES.



«Затраты на транспортировку, рабочую силу, закупку запасных частей, вооружения и электронных компонентов для быстрого принятия на вооружение «Брэдли» превышают возможности генерального штаба, тем более, что пришлось бы налаживать полную производственную цепочку», — объясняет свое решение GES порталу On Alert.

При этом потребность в боевых машинах пехоты сохраняется, а греческий генеральный штаб рассматривал «Брэдли» как усиление для армии наряду с танками Leopard 1A5 и Leopard 2.

В зависимости от финансовых возможностей можно рассмотреть по крайней мере два решения: заказ на KF-41 «Lynx» у компании Rheinmetall или поставка 120 бывших в употреблении французских VBCI на «временной» основе, как недавно предложила компания KNDS France в Афинах.