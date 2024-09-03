Ожидается, что теплонасос немецкой компании MAN Energy Solutions будет производить 200 гигаватт-часов тепла в год.

Самый большой в мире тепловой насос будет запущен в эксплуатацию на теплоэлектроцентрали Патола в Хельсинки. Согласно сообщению, для этой цели финская энергетическая компания Helen Oy заказала тепловой насос «воздух-вода» у MAN Energy Solutions в Германии.

Самый большой в мире тепловой насос. Фото: MAN Energy Solutions

В зависимости от температуры воздуха он должен иметь теплопроизводительность от 20 до 33 МВт. Ожидается, что он будет обеспечивать 200 ГВт-ч тепла в год, что покроет потребности 30 000 домохозяйств в Хельсинки.

Он питается от возобновляемых источников энергии. Ожидается, что тепловой насос сэкономит 26 000 тонн CO 2 в год. На теплостанции также эксплуатируются два электрокотла мощностью по 50 МВт.

Тепловые насосы используют воздух в качестве источника энергии. Новый насос может работать при температуре наружного воздуха до -20 градусов Цельсия. В качестве хладагента для этого используется CO 2 .

Тепловой насос извлекает тепловую энергию из грунтовых вод, почвы или наружного воздуха. Эта энергия используется для обогрева помещений или получения горячей воды.

Для транспортировки тепла используется хладагент. Эта жидкость нагревается за счет тепловой энергии наружного воздуха или геотермальной энергии и испаряется. Компрессор увеличивает давление и, следовательно, температуру. Пар сжижается и отдает тепло системе отопления.

Ввод системы в эксплуатацию запланирован на период с зимы 2026 года по весну 2027 года. Проект субсидируется Министерством экономики и занятости Финляндии. Хельсинки хочет стать климатически нейтральным городом к 2030 году, и тепловой насос призван внести в это свой вклад.