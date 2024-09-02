Астронавт МКС Бутч Уилмор связался с наземной станцией, потому что из динамиков космического корабля внезапно послышались странные звуки.

Незадолго до того, как Boeing Starliner должен вернуться на Землю, у космического корабля появились новые проблемы. Бутч Уилмор, один из двух астронавтов, летавших на МКС на Starliner, услышал «странный шум».

SpaceX не будет спасать застрявших астронавтов МКС до 2025 года. Фото: НАСА

Затем Уилмор связался с Центром управления полетами. Запись разговора предоставил метеоролог Роб Дейл на форуме forum.nasaspaceflight.com.



«У меня вопрос по поводу Starliner. Из динамика доносится странный шум. Я не знаю, что его вызывает», — говорит астронавт.

Уилмор предполагает, что причиной шума могла быть связь между МКС и Starliner. Он попросил наземную станцию прислушаться к шумам. Уилмор поднёс микрофон к динамикам, и можно было услышать повторяющиеся постукивания.



«Это своего рода пульсирующий шум, почти как звук гидролокатора», — подтвердили в Центре управления полетами.

Причина шума пока не ясна. Однако команда НАСА во время разговора не выглядела обеспокоенной. Они заявляют, что рассмотрят этот вопрос. Одна из возможных причин такого шума заключается в том, что это акустическая обратная связь. Об этом 1 сентября пишет портал Ars Technica. После стыковки с МКС Starliner переключается с радиосвязи на кабельное соединение.

Почему шум появляется только сейчас, хотя Starliner стыкуется с космической станцией с начала июня, также считается одним из открытых вопросов. Инцидент является одной из ряда проблем с капсулой. Помимо утечки гелия, есть и проблемы с двигателями. В НАСА уже выразили опасения, что Starliner может повредить МКС при расстыковке.

Бутч Уилмор и Суни Уильямс застряли на МКС. Фото: НАСА

До сих пор неясно, может ли странный шум стать причиной отмены полета капсулы на Землю. НАСА и Boeing фактически планируют отстыковать Starliner в пятницу, 6 сентября. Бутчу Уилмору и Суни Уильямс придется остаться на МКС, поскольку нельзя гарантировать им безопасный обратный полет на этой капсуле.

В субботу, 7 сентября, в 12:03 по местному времени, капсула должна достичь зоны приземления на космодроме Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико. Ранее этот объект служил взлетно-посадочной полосой для космических кораблей. Starliner приземляется не на воду, как многие другие космические корабли, а на землю, замедляясь несколькими парашютами.

Два астронавта вернутся на космическом корабле SpaceX в феврале 2025 года. Для этого двум астронавтам Зене Кардман и Стефани Уилсон пришлось отказаться от участия в миссии Crew 9. Их коллега Ник Хауге и космонавт Александр Горбунов отправятся в полет вдвоем 24 сентября.