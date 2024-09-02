Вторая атомная подводная лодка Индии INS Arighat лучше, чем ее предшественница INS Arihant, и укрепляет страну как ядерную державу.

Индия ввела в строй свою вторую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами, сделав важный шаг вперед в развитии ядерного потенциала страны. INS Arighat вооружена баллистическими ракетами собственной разработки и, как сообщается, лучше предыдущей модели.

Многие подробности об индийской атомной подводной лодке неизвестны

INS Arighat — вторая подводная лодка типа «Арихант» (Arihant class), что на санскрите означает «истребитель врагов»». Первая модель, INS Arihant, поступила на вооружение в 2018 году. Нынешний ввод в эксплуатацию прошел без особого анонса, что соответствует стилю индийских ядерных сил, пишет TWZ.







INS Arighat была запущена в 2017 году и с тех пор проходит испытания. Ввод в эксплуатацию вообще-то должен был состояться в 2021 году, но затем был перенесен на 2024 год.

Чем именно субмарина отличается от предыдущей модели, неизвестно. Однако, как сообщается, на её борту находится больше баллистических ракет, чем у INS Arihant. Лодка должна быть «более мощной, эффективной и менее заметной», как сообщает Times of India.

И Arihant, и Arighat имеют длину около 111 метров и, как ожидается, будут иметь водоизмещение 6000 тонн при погружении. В качестве привода используется легководный реактор мощностью 83 МВт. Максимальная скорость должна составить 44 км/ч. Arighat может вместить от 95 до 100 человек.

Когда речь идёт о вооружении, Индия полагается на ракеты К-15 собственной разработки. Баллистическая ракета может быть оснащена ядерными боеголовками и имеет дальность действия около 750 километров. Поэтому она считается ракетой малой и средней дальности.

Тем не менее, дальности действия К-15 достаточно, чтобы поразить большую часть Пакистана – традиционного противника Индии, который также обладает ядерным оружием. Однако К-15 сможет достичь столицы Пакистана Исламабада только в том случае, если подводные лодки будут действовать вблизи побережья Пакистана, что рискованно.

Arihant оснащена 12 ракетами К-15, поэтому можно предположить, что Arighat несет более 12 таких баллистических ракет. Однако К-15 считают лишь вариантом новой разрабатываемой ракеты. Её преемник, К-4, используется с 2020 года и, как сообщается, имеет дальность полета около 4000 километров. Ракета была специально разработана для лодок класса «Арихант».

INS Arihant может нести четыре таких ракеты К-4. Нечто подобное можно ожидать и от Arighat. Подводные лодки также имеют шесть торпедных аппаратов, которые могут запустить около 30 торпед, ракет или мин.

Однако следующая подводная лодка класса «Арихант», INS Aridhaman, как ожидается, будет крупнее и сможет нести от 8 до 12 ракет К-4. Новая баллистическая ракета S4 с дальностью полета 3000 километров уже находится в разработке и, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в следующем году.

Ракеты С4 и К-4 вызывают беспокойство Китая. В настоящее время китайская армия располагает шестью атомными подводными лодками класса «Цзинь», каждая из которых может быть оснащена 12 баллистическими ракетами JL-3. Утверждается, что дальность действия этих ракет составляет 1200 километров.