Эксперт о информационным технологиям Берт Хьюберт предупреждает о критической уязвимости в электроснабжении Европы.

Солнечные системы становятся все более популярными среди европейских частных домохозяйств и компаний. Однако разработчик программного обеспечения из Нидерландов говорит, что рост фотоэлектрических систем может представлять угрозу для европейской энергосистемы.

В своем блоге эксперт по информационным технологиям Берт Хьюберт предупреждает о серьезном риске: большое количество этих солнечных систем управляется централизованно через облачные сервисы производителей.



Облако также делает энергосистему уязвимой для хакерских атак: одна атака может одновременно вывести из строя миллионы солнечных панелей. По мнению эксперта по программному обеспечению, результатом может стать полный отказ европейской энергосистемы.

Он называет так называемые инверторы слабым местом в системе. (Инвертор для солнечных панелей — это тип электрического преобразователя, который преобразует исходный постоянный ток фотоэлектрической солнечной панели в переменный ток, который может подаваться в общую электрическую сеть). Они постоянно подключены к интернету, прямо или косвенно. Это соединение необходимо для обмена данными. Например, владельцы солнечных систем могут в любое время просмотреть производительность своей фотоэлектрической системы через приложение.

Однако это подключение к облаку также может стать шлюзом для атак. Хьюберт вспоминает глобальный сбой в IT, вызванный обновлением CrowdStrike, которое несколько недель назад выявило проблемы такой централизованно организованной системы.

Голландский эксперт по программному обеспечению говорит, что для этих услуг вряд ли существуют какие-либо правила, если сравнивать ситуацию с требованиями крупных поставщиков энергии.



«Сегодня мы более уязвимы, чем когда-либо прежде, потому что в такой стране, как Нидерланды, 15 ГВт электроэнергии в настоящее время контролируются из отдаленных мест, и мы даже не знаем точно, кто именно это делает. И на эти стороны практически не распространяются никакие законы или правила», — предупреждает Хьюберт.

Только в Нидерландах солнечные модули в настоящее время будут генерировать количество энергии, эквивалентное 25 атомным электростанциям среднего размера. Но он не считает, что проблема ограничивается солнечными системами: ситуация выглядит не лучше, когда речь идет о зарядных станциях для электромобилей и тепловых насосах.



«Централизованная возможность отключать несколько гигаватт электроэнергии должна быть устранена, или мы должны регулировать центральных администраторов как энергетические компании», — требует Хьюберт.

Поэтому он считает, что Директива NIS2 является важным шагом на пути к улучшению этой ситуации. Новая директива Евросоюза по кибербезопасности вводит обязательные меры информационной безопасности и требования к отчетности. Однако сейчас важно реализовывать эту директиву последовательно.