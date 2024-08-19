В Великобритании не хватает учителей. Уроки будут с сентября преподаваться с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Средняя школа в Лондоне сейчас частично заменяет своих учителей инструментами искусственного интеллекта. Начиная с сентября 20 учащихся в возрасте 15 лет будут использовать ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта в течение примерно года перед сдачей выпускных экзаменов. Это происходит несмотря на то, что эксперты в области образования неоднократно предупреждают, что искусственный интеллект — плохая замена учителям.

Британские школьники теперь будут обучаться с помощью инструментов искусственного интеллекта в течение года

Однако ИИ не должен полностью заменять преподавателей. Он призван служить скорее наставником для учеников колледжа Дэвида Гейма (частная школа для старшеклассников, расположенная в Тауэр-Хилл), которым трудно усваивать учебный материал. В то же время особенно одаренные ученики, которые усваивают материал быстрее других, также должны получить пользу от ИИ.

ИИ будет преподавать всем учащимся такие предметы, как английский язык, математику и химию.



«Обучение с помощью искусственного интеллекта призвано помочь нашим ученикам учиться в своем собственном темпе, а не постоянно концентрироваться на том, чтобы не отставать от класса», — сказал изданию Business Insider помощник директора школы Джон Далтон.

Помимо так называемых ИИ-преподавателей, ученикам также предоставляются три штатных репетитора по обучению. Заместитель директора считает, что, используя инструменты искусственного интеллекта, у репетиторов будет больше времени, чтобы помочь ученикам усваивать материал. Примечательно, что подобные аргументы используют компании, заменяющие сотрудников ИИ-инструментами.

ИИ уже используется в нескольких школах. В мире продолжаются дебаты по этому поводу. Школьникам и студентам неоднократно ставят в вину, что они незаконно используют ИИ для выполнения домашних заданий и дипломных работ.

Насколько хорошо ИИ в настоящее время может заменить настоящего учителя, сказать сложно. Потому что такие инструменты, как ChatGPT, по-прежнему склонны к ошибкам и так называемым «галлюцинациям». Возникает вопрос, всегда ли 15-летние школьники могут это осознать.