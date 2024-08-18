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kosmos_news
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
Итальянский производитель оружия представил в середине августа винтовку, у которой увеличена скорость выстрела картечи.

Возможно, практически повсеместное использование так называемых FPV (First Person View) дронов — это явление, специфичное лишь для текущих военных конфликтов. По крайней мере, так недавно предложил начальник штаба французских Сухопутных войск генерал Пьер Шилль в интервью Defense News во время выставки вооружений в Сатори.

FPV-дрон — это беспилотный летательный аппарат, который оснащен специальной камерой, передающей видеосигнал на пульт управления оператора.

На данный момент решение противодействия этим FPV-дронам по сути основано на средствах радиоэлектронной борьбы, позволяющих заглушить их навигационную систему и/или разорвать связь с их операторами.

Однако решение против такой борьбы было найдено с помощью FPV-дрона с проводным наведением, то есть соединенного со своим оператором оптоволоконным кабелем длиной до десяти километров. Такое устройство появилось у российской армии в марте прошлого года.

В 2022 году компания Humbert CTTS объявила, что получила контракт стоимостью 4,5 миллиона евро на поставку французскому Министерству вооруженных сил помповых ружей Supernova Tactical 12 калибра производства итальянского оружейного производителя Benelli, дистрибьютором которого она является во Франции.

Однако если «12 пуль» (то есть картечь) могут эффективно дестабилизировать и, следовательно, нейтрализовать дрон, то у охотничьего ружья очень ограниченная дальность действия, порядка 50 метров. Это немного, чтобы противостоять аппаратам, способным летать на высоте около 120 метров со скоростью 140 км/ч.

Поэтому Benelli разработала винтовку «M4 AI Drone Guardian», которую представила в пресс-релизе, недавно выпущенном Beretta Defense Technologies, ее материнской компанией. 

В частности, итальянский производитель оружия интегрировал в свою охотничью винтовку М4 новую систему под названием «Advanced Impact», которая позволяет увеличить скорость выстрела картечи примерно на 20 метров в секунду.

Как только патрон покидает ствол, содержащиеся в нем дроби более или менее равномерно рассеиваются в небе. Увеличение скорости выхода патрона позволяет получить более равномерное «облако» пуль и, следовательно, большую проникающую способность. Кроме того, оснащенный коллиматорным прицелом Steiner MPS 3.3 MOA, установленным на планке Пикатинни (система крепления), M4 AI Drone Guardian способен нейтрализовать дрон FPV на максимальном расстоянии 100 метров.

Винтовка, лежащая в основе M4 AI Drone Guardian, оснащена газовым двигателем автоматики и регулируемым диоптрием.

#оружие #дроны #винтовка #benelli
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