Согласно исследованию, электронные летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой оказывают «значительное влияние на экономику».

В ближайшем будущем города не будут наводнены воздушными такси (аэротакси). К такому выводу пришло новое исследование компании Roland Berger о eVTOL (электронные летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой). (Roland Berger — единственная европейская консалтинговая компания по менеджменту с сильным международным присутствием; у них 50 офисов на всех основных рынках.) У этой отрасли есть одна большая проблема: цены, которые реально придется взимать за авиабилеты.

Фото: Volocopter

Иногда пассажирские электронные летательные аппараты представляются в качестве замены такси при перемещении до загруженных машинами районов города или аэропорта, либо в коротких поездках в ближайшие города как альтернатива поезду. Но осуществятся ли эти проекты, зависит в первую очередь от цен на билеты, которые смогут взимать провайдеры.

Результаты исследования показывают, что «новые виды авиационных услуг могут быть экономически выгодны для премиального рынка, поскольку соответствующие целевые группы готовы платить». Позволить такие услуги себе могут только состоятельные люди, крупные компании для своих топ-менеджеров или щедрые на отдых туристы.



«Наш анализ также показывает, что на экономическую жизнеспособность предложений влияет не только стоимость аэротакси, но и вся экосистема», — говорит Стефан Баур, партнер Roland Berger.

Долгосрочный успех системы воздушного транспорта (Advanced Air Mobility, AAM) зависит от того, смогут ли заинтересованные стороны представить убедительное экономическое обоснование, которое продемонстрирует коммерческую жизнеспособность и привлечет дополнительный капитал для масштабирования. Это требует сотрудничества между производителями, операторами и другими участниками AAM, такими как операторы вертипортов (аналог аэропртов для аэротакси), чтобы повысить эффективность и результативность всех строительных блоков экосистемы и, таким образом, шаг за шагом снизить затраты».

Выделяется два из нескольких факторов, влияющих на стоимость. Считается, что замена аккумуляторов оказывает «значительное влияние на экономическую эффективность», в конце концов, это самые дорогие компоненты электрических летательных аппаратов, и они имеют лишь ограниченный срок службы. Кроме того, необходимо учитывать и плату за посадку, которую будут взимать операторы будущих так называемых вертипортов. Это необходимо, потому что, конечно, eVTOL не могут приземляться повсюду, но им потребуются собственные мини-аэропорты по разным причинам (пространство, безопасность, зарядка, обслуживание и т. д.).

Как показывают данные исследования Roland Berger, воздушное такси в пределах города в качестве замены такси или общественного транспорта было бы существенно дороже лимузина – и, следовательно, ни в коем случае не подходило бы для широких масс. Трансфер из аэропорта становится более доступным, но он все равно будет немного дороже, чем обычное такси.

В междугороднем сообщении ситуация немного иная. Аэротакси будет значительно дороже, чем автомобиль или общественный транспорт, но все же значительно дешевле, чем лимузин или такси. С другой стороны, воздушное такси, конечно, намного быстрее, чем все другие виды транспорта.