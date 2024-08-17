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kosmos_news
Microsoft с 30 сентября ужесточает правила использования сервисов искусственного интеллекта
Появятся строгие требования к использованию сервисов ИИ, в том числе требования безопасности и арбитражные процедуры. Пользователям Xbox тоже придётся адаптироваться к изменениям.

Microsoft обновила свои общие положения и условия, чтобы сосредоточить внимание на использовании служб искусственного интеллекта. Эти изменения вступят в силу 30 сентября 2024 года и установят четкие правила обработки данных, сгенерированных искусственным интеллектом, а также новые правила безопасности. Для пользователей сервисов Xbox обновление также означает существенные изменения в плане защиты и использования данных.
Магазин Microsoft в Сиднее. Фото: Microsoft
В обновленных положениях и условиях Microsoft уточняет, что использование служб ИИ регулируется строгими правилами. Особого внимания заслуживает запрет на использование данных, полученных с помощью ИИ Microsoft, для обучения собственных моделей ИИ. Эта мера направлена на предотвращение несанкционированного использования и дальнейшего развития алгоритмов ИИ.

Кроме того, Microsoft запрещает использование таких методов, как парсинг веб-страниц, сбор веб-страниц или извлечение данных из служб искусственного интеллекта. Пользователям также запрещено выполнять реверс-инжиниринг, то есть пытаться расшифровать, как работают сервисы ИИ.

Microsoft ясно дает понять, что ее услуги искусственного интеллекта не должны использоваться в качестве замены профессиональных консультаций.


«Услуги ИИ не предназначены для использования в качестве замены профессиональных консультаций», — таков четкий посыл новых положений и условий.

Нововведения есть не только в отношении ИИ — пользователям Xbox тоже приходится адаптироваться к изменениям. С 30 сентября вступят в силу новые правила, касающиеся использования сервисов Xbox через сторонние платформы. Microsoft указывает, что в этих случаях защита данных не может быть гарантирована. Это означает, что игрокам, которые получают доступ к контенту Xbox через сторонние платформы, возможно, придется поделиться своими данными. Третьи стороны могут отслеживать и передавать эту информацию в соответствии со своей собственной политикой.

Этот шаг может иметь далеко идущие последствия для конфиденциальности пользователей Xbox, особенно если эти сторонние поставщики не будут следовать тем же высоким стандартам защиты данных, что и сама Microsoft. Новые условия ясно дают понять, что ответственность за защиту лежит на них самих. 

Помимо инноваций в области искусственного интеллекта и защиты данных, Microsoft также ужесточила общие требования к безопасности. Пользователям теперь категорически запрещено совершать действия, которые могут поставить под угрозу работу онлайн-сервисов. К ним относятся, например, DDoS-атаки, устройства для взлома или использование ботов.

Еще одно изменение касается арбитражной процедуры: в будущем процедура «Американской арбитражной ассоциации» будет использоваться для споров, которые затрагивают не менее 25 клиентов и представлены одними и теми же юристами. Эта корректировка призвана повысить эффективность рассмотрения массовых исков и уменьшить количество потенциальных юридических споров.

Кроме того, были сделаны некоторые разъяснения относительно обработки Microsoft Cashback и Microsoft Rewards. Скорректированные, ориентированные на потребителя правила не должны стать сюрпризом для всех, кто уже ознакомился с условиями использования Microsoft Bing и ее служб искусственного интеллекта.

#microsoft #технологии #искуственный интеллект
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