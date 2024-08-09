Выдержки из судебного дела в отношении Google показывают, что Apple думает о поисковой системе Microsoft.

Google платит Apple много денег за то, чтобы её поисковую систему по умолчанию использовал браузер Safari на iPhone и других устройствах. Сообщается, что в 2021 году Google заплатила Apple $26 млрд.

Источник изображения: REUTERS

Эту практику, среди прочего, американский судья счел незаконной. Пока невозможно оценить, какие последствия это решение будет иметь. В любом случае Google хочет подать апелляцию.

Как сообщает The Verge, судебное разбирательство и письменное решение суда содержат массу примечательных подробностей и заявлений. Эдди Кью, старший вице-президент по обслуживанию Apple, объяснил в ходе процесса, что компания ни при каких обстоятельствах не перейдет на Microsoft Bing.

реклама



«В мире нет денег, которые Microsoft могла бы предложить нам. Они предложили нам интегрировать в устройства Apple браузер Bing бесплатно, но реальность такова, что мы не будем использовать поисковик Microsoft даже за все деньги мира», — сказал Кью.

Судья истолковал эти заявления как свидетельство того, что «реальность рынка такова, что Google является единственным реальным выбором в качестве поисковой системы по умолчанию». Компании не могут игнорировать этот факт.

Еще одна интересная деталь в этом контексте — переговоры об интеграции поисковой системы Microsoft состоялись в 2020 году. Именно Кью в то время участвовал в переговорах с Microsoft. Но переговоры, как теперь стало известно, зашли в тупик. Сообщается, что уже тогда у Apple были опасения по поводу «качества и возможностей» Bing.