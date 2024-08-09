Бактерии в микроволновых печах устойчивы к радиации и могут быть вредны для здоровья.

Микробы встречаются практически повсюду — от Международной космической станции в космосе до остатков разлива нефти в океане и зубных щеток в ванных комнатах. Недавно группа учёных исследовала еще одно место сосредоточения микробов в доме, а именно микроволновую печь (микроволновку или СВЧ-печь).







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В микроволновых печах были обнаружены чрезвычайно устойчивые бактерии, способные выдерживать высокие температурные колебания и радиацию. В некоторых случаях они могут даже представлять угрозу здоровью человека.

Ученые из института Darwin Bioprospecting Excellence SL в Патерне, Испания, проанализировали работу 30 микроволновых печей. Они обнаружили в устройствах 747 различных родов бактерий. Наиболее распространенными были Bacillota, Actinomycetota и Pseudomonadota.

Некоторые бактерии в микроволновах даже опасны для здоровья – например, клебсиеллы, энтерококки или аэромоны. Однако исследователи подчеркивают, что эти популяции не более опасны, чем бактерии, обнаруженные на другой кухонной утвари.

Тем не менее, желательно регулярно чистить внутреннюю часть микроволновой печи. Следует использовать дезинфицирующие средства. Чтобы предотвратить рост бактерий, эксперты рекомендуют протирать внутренние поверхности влажной тканью после каждого использования.