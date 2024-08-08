Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
The War Zone: В Китае строят гигантский ангар, предположительно, для размещения дирижабля
Это здание, вероятно, является одним из крупнейших ангаров в мире.

Спутниковые снимки показывают, что один из крупнейших в мире ангаров недавно стал еще больше. Здание расположено в регионе Синьцзян на западе Китая.
Строящийся в Китае ангар. Источник изображения: спутниковый снимок BlackSky 
Первоначально ангар имел длину 350 метров и ширину 137 метров. Как сообщает The War Zone, теперь там появилась пристройка длиной около 90 метров, в результате чего общая длина ангара составила более 440 метров. Здание настолько огромно, что в нем поместился бы американский авианосец USS Nimitz – даже без пристройки.

Неизвестно, почему именно была возведена пристройка. Скорее всего, в ангаре, разрабатываются китайские дирижабли. Соответствующие конструкции можно было увидеть на спутниковых снимках этого района, которые компания BlackSky сделала в 2022 году.

реклама

Однако все известные китайские дирижабли требуют значительно меньше места, предусмотренного в конструкции ангара. Это пространство можно использовать и для размещения в ангаре нескольких дирижаблей. Есть и фотографии гигантской рамы перед входом в ангар.


Выводы о том, что там разрабатывается, можно сделать и по близлежащим постройкам. Там расположены другие объекты китайской армии, которые связаны с противоракетной обороной и противоспутниковой деятельностью, а также с работами над технологиями электромагнитного импульса и энергетического оружия.

Сами по себе дирижабли интересны самым разнообразным военным назначением. Их можно использовать в шпионских целях, а их меньшая высота полета означает, что они могут сделать более качественные фотографии, чем спутники. Они также значительно дешевле.

Китай также может располагать дирижаблями овальной формы. В декабре 2022 года такой дирижабль был замечен над филиппинским островом Лусон.

Еще одна область применения таких дирижаблей – использование их в качестве стартовой платформы для дронов. Концепция Китайского университета Бэйхана предусматривает запуск дронов с воздушных шаров. В то же время дирижабли можно было использовать и для перевозки крупногабаритных грузов или даже войск.


#китай #техника #авиация #военная техника #транспорт #дирижабли
+
Написать комментарий (0)
Changan запустила продажи своего обновлённого кроссовера Uni-Z в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
4
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
20
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
9
КАМАЗ запускает новую модификацию двигателей для гусеничных бульдозеров ЧЕТРА
+
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
2
Китай закончил строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора
1
В России стартует производство ультрапремиальных шин для элитных автомобилей
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 560.81 и добавила в бета-версию NVIDIA App новые возможности
5
Samsung представила батарею для электромобилей - 965 км хода, зарядка за 9 минут, срок службы 20 лет
+
Новая функция на смартфонах Xiaomi поможет обнаружить скрытые камеры
+
Братья Руссо и Стивен МакФили планируют возвращение к проверенным методам в новых "Мстителях"
+
После краха фондового рынка Безос, Маск и Баффет потеряли миллиарды долларов
2
Военно-промышленный комплекс России предлагает модернизировать БМП-3
+
PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
4
Представители компании «Ветер» заявили об активной работе над концепцией управления роем FPV-дронов
+
Искусственный интеллект появится в смартфонах Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55
1
Российские специалисты разработали перспективный модульный ветрогенератор для арктических широт
+
В Турции готовятся отменить систему «все включено» из-за экономических трат
+
Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвиняя в предательстве некоммерческих идеалов
3
AMD дарит две игры при покупке процессоров и видеокарт компании
2

Популярные статьи

«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
5
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
10
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
13
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
16
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
83
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
24
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
10
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Как купить смартфон и не попасться на удочку мошенникам – простые советы для новичков
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
17:10
Вообще ненужно было. Проблема возникает только если есть много параллельных задач запущено. Если использовать windows10debloater и вырубить всю блоатварь с телеметрией и онлайн сервисами все работает ...
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Вячеслав Крицков
17:10
Теперь будет работать и Вистарек
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Eugen Klein
17:08
14600kf + 4080 super, ddr 5 на 32 гига, собрал на озоне, по итогу дешевле днса на 40к
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
Drunk Axxturel
17:07
Да интел со всех сторон пинают, жестко
Intel придётся ответить за недавний обвал акций в суде
VRoman
17:05
В Интел МЕЧТАЮТ ...
В Intel считают, что патч для CPU Core 13-го и 14-го поколений не снизит их производительность
NuclearMissionJam
17:04
Почему говноопусы?(
Пять причин, почему я перестал читать отзывы в Steam
Спецоператор палаты
17:01
Никто, ибо народ Украины поддерживает Зеленского. А вот в РФ марши на Москву бывает случаются
В США осудили вылазку ВСУ в Курскую область, а плененный военный назвал её цель
Вячеслав Крицков
17:00
Для Ютуб и работает ив целом
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Костяй
17:00
B-52 переделали в истребитель?
Все истребители ВВС США B-52 Stratofortress снова смогут нести ядерное оружие
Артём Николаев
16:59
Автор видимо нуб. Даже Виста и 8ка нормально работали, если ты не тупой школьник с энтузиазмом, который постоянно чистит реестр, удаляет "ненужные" службы занимается прочими оптимизациями. Тем времене...
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем