Это здание, вероятно, является одним из крупнейших ангаров в мире.

Спутниковые снимки показывают, что один из крупнейших в мире ангаров недавно стал еще больше. Здание расположено в регионе Синьцзян на западе Китая.

Строящийся в Китае ангар. Источник изображения: спутниковый снимок BlackSky

Первоначально ангар имел длину 350 метров и ширину 137 метров. Как сообщает The War Zone, теперь там появилась пристройка длиной около 90 метров, в результате чего общая длина ангара составила более 440 метров. Здание настолько огромно, что в нем поместился бы американский авианосец USS Nimitz – даже без пристройки.

Неизвестно, почему именно была возведена пристройка. Скорее всего, в ангаре, разрабатываются китайские дирижабли. Соответствующие конструкции можно было увидеть на спутниковых снимках этого района, которые компания BlackSky сделала в 2022 году.

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Однако все известные китайские дирижабли требуют значительно меньше места, предусмотренного в конструкции ангара. Это пространство можно использовать и для размещения в ангаре нескольких дирижаблей. Есть и фотографии гигантской рамы перед входом в ангар.







Выводы о том, что там разрабатывается, можно сделать и по близлежащим постройкам. Там расположены другие объекты китайской армии, которые связаны с противоракетной обороной и противоспутниковой деятельностью, а также с работами над технологиями электромагнитного импульса и энергетического оружия.

Сами по себе дирижабли интересны самым разнообразным военным назначением. Их можно использовать в шпионских целях, а их меньшая высота полета означает, что они могут сделать более качественные фотографии, чем спутники. Они также значительно дешевле.

Китай также может располагать дирижаблями овальной формы. В декабре 2022 года такой дирижабль был замечен над филиппинским островом Лусон.

Еще одна область применения таких дирижаблей – использование их в качестве стартовой платформы для дронов. Концепция Китайского университета Бэйхана предусматривает запуск дронов с воздушных шаров. В то же время дирижабли можно было использовать и для перевозки крупногабаритных грузов или даже войск.



