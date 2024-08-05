На международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 Южная Корея впервые покажет усовершенствованные истребители следующего поколения FA-50, KF-21 и LAH.

Южнокорейские компании представят свои предложения в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO 2024. Корейский павильон разместится в зале G и займет площадь более тысячи квадратных метров.

Выставка оборонной промышленности MSPO. Фото: MSPO

Инновационные решения представят самые известные компании корейского оборонного сектора. Ключевыми участниками станет Korea Aerospace Industries (KAI), которая представит на стенде G-34 свои усовершенствованные самолеты FA-50, KF-21 и LAH. Эти современные самолеты, входящие в состав ВВС Республики Корея, демонстрируют многоцелевые возможности и технологии истребителей следующего поколения. Об этом 5 августа сообщил портал Defence24.

Hanwha Aerospace совместно со своими дочерними компаниями Hanwha Ocean и Hanwha Systems представит свои новейшие решения в области авиационных, морских и космических систем на стенде G-37. Hanwha Ocean представит, среди прочего, усовершенствованную подводную лодку KSS-III, оснащенную воздухонезависимой двигательной установкой и современными боевыми и гидроакустическими системами.

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Компания Hyundai Rotem на стендах G-38 и ZF-12 представит танк K2 Black Panther, считающийся одним из самых современных основных боевых танков в мире, а также ряд бронированных и тактических машин.

Корейские оборонные компании, такие как Poongsan, специализирующаяся на производстве боеприпасов, и SNT Dynamics, также отметят свое присутствие на выставке, представив инновационные решения, адаптированные к потребностям современного поля боя.

Южная Корея является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия. В 2022 году страна достигла рекордного уровня экспорта вооружений; сумма контрактов оцениваются примерно в 17 миллиардов долларов.

Корейские компании, такие как Hanwha Defense, Hyundai Rotem и Korea Aerospace Industries, вкладывают значительные средства в разработку новых технологий и систем вооружения, чтобы оставаться конкурентоспособными на международном рынке. Развитие оборонной промышленности также поддерживает правительство, развивая международное сотрудничество и предлагая налоговые льготы, субсидии на исследования и разработки.