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kosmos_news
Zone Military: Германия присоединилась к Командованию ООН в Южной Корее
Германия теперь является 18-м государством-членом Командования ООН в Корее, многонациональных военных сил, созданных для поддержки Южной Кореи во время и после Корейской войны.

После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года и в соответствии с соглашением между Соединенными Штатами и Советским Союзом Корея была разделена на две части от 38-й параллели. Север перешел под контроль коммунистической партии.


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Этот статус-кво длился недолго. В июне 1950 года северокорейские войска вторглись в Южную Корею. Застигнутые врасплох и плохо оснащенные южнокорейские войска были вынуждены отступить. Но это наступление очень быстро было осуждено некоторыми жителями Запада. А 27 июня по инициативе США генеральный секретарь ООН норвежец Трюгве Хальвдан Ли обратился с призывом создать многонациональные силы для обеспечения соблюдения международного права и восстановления суверенитета Южной Кореи.

Сформированные под эгидой ООН, эти многонациональные силы были переданы под американское командование. Начатое им контрнаступление позволило освободить значительную часть территории Южной Кореи и даже взять под контроль Пхеньян. Это побудило коммунистический Китай прийти на помощь Корейской Народной Республике. Затем ситуация стабилизировалась на 38-й параллели до подписания Пханмунджомского перемирия 27 июля 1953 года.Тем не менее, многонациональные силы, находящиеся под руководством Командования ООН, были сохранены, с основным мандатом по обеспечению соблюдения перемирия 1953 года. Их действия подпадают под строгое ведение Совета Безопасности ООН, в том числе миротворческие операции. 

В настоящее время около пятнадцати стран вносят свой вклад в той или иной степени в это Командование ООН. Германия присоединилась к этому альянсу, ее членство было официально признано 2 августа. Об этом 3 августа сообщает портал Zone Military (opex360.com). 

«Германия теперь является 18-м государством-членом альянса. Присоединение страны является частью продолжения тенденции расширения Командования ООН после присоединения к альянсу Италии в 2013 году», — говорится в пресс-релизе, выпущенном американскими вооруженными силами в Корее.

«Благодаря нашему членству мы очень ясно даем понять, что Южная Корея является для нас важным партнером. Это означает, что и для Германии, и для Республики Корея важен не только закон сильнейшего, но и сила закона», — прокомментировал Борис Писториус, министр обороны Германии, посетивший по этому поводу Сеул.

«Мы вносим существенный вклад в стабильность Корейского полуострова», — добавил он. По его словам, это решение демонстрирует твердую убежденность Берлина в том, что европейская безопасность тесно связана с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе.

Каким будет вклад Германии в Командование? Об этом ничего не было сказано. Существовал запрет на участие страны в военных конфликтах после Второй мировой войны; тогда у нее не было вооруженных сил (Бундесвер был создан в 1955 году). Вступив в ООН только в 1973 году, Германия не могла участвовать в военном отношении в Корейской войне.

#германия #южная корея #оон
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