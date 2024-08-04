Британский Королевский флот успешно провел испытания торпеды нового поколения Spearfish на атомной подводной лодке типа «Авангард» (англ. Vanguard). Об этом говорится в недавно опубликованном пресс-релизе. Сообщается, что новая торпеда впервые испытана на баллистических ракетах этого класса.
Spearfish изначально появились в 1980-х годах, но постоянно совершенствовались. Модернизированный вариант Spearfish Mod 1 имеет несколько улучшений. К ним относятся новая боеголовка, усиленная топливная система, улучшенная электронная система наведения и оптоволоконная связь с подводной лодкой для повышения точности.
Подводные лодки типа Astute и Vanguard завершили испытания нового варианта. К 2025 году все подводные лодки Королевского флота должны быть оснащены Spearfish Mod 1.
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Первоначально Spearfish была разработана для атаки быстрых и глубоко погружающихся советских подводных лодок (проектов 705, 705К «Лира», по классификации НАТО — «Alfa»). В 1970-е годы эта техника считалось «технологическим чудом» и оказала настолько сильное давление как на Великобританию, так и на США, что в оборонных целях были разработаны собственные системы вооружения. Помимо Spearfish, была разработана американская торпеда Mark 48 ADCAP.
По сей день Spearfish считается одним из самых совершенных видов оружия в своем роде благодаря продолжающимся работам над ним. Последний вариант был принят на вооружение в 2014 году. Диаметр 533 мм, длина 7 метров, вес около 1,9 тонны.
Боевая часть срабатывает либо при ударе, либо заранее при приближении и весит около 300 килограммов. Максимальная скорость торпеды — 80 узлов (около 150 км/ч). Цена торпеды оценивается в полмиллиона британских фунтов (почти $600 000).
Класс «Авангард» состоит из 4 подводных лодок. Первая субмарина была принята на вооружение в 1993 году, последняя — в 1999 году. Их длина — 150 метров, водоизмещение — 15 900 тонн. На борту обычно находятся 132 члена экипажа. «Авангарды» оснащены ядерным реактором, построенным компанией Rolls-Royce. Две связанные паровые турбины имеют мощность 27 500 л.с.
Помимо торпед, в состав вооружения также входят баллистические ядерные ракеты Trident II D-5. Их запас хода составляет 11 300 километров. Класс «Авангард» может нести 16 таких ракет. С октября 2010 года их было только 8, поскольку Королевский флот сократил свое ядерное оружие.
Однако класс «Авангард» сейчас считается устаревшим. С декабря 2006 года существуют планы по созданию программы-преемника. Планируется построить четыре подводные лодки нового класса «Дредноут». Первая из них поступит на вооружение не раньше 2028 года.