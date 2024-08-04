Все подводные лодки Королевского флота вскоре будут оснащены торпедами Spearfish Mod 1.

Британский Королевский флот успешно провел испытания торпеды нового поколения Spearfish на атомной подводной лодке типа «Авангард» (англ. Vanguard). Об этом говорится в недавно опубликованном пресс-релизе. Сообщается, что новая торпеда впервые испытана на баллистических ракетах этого класса.

Атомная подводная лодка класса «Авангард». Фото: royalnavy.mod.uk

Spearfish изначально появились в 1980-х годах, но постоянно совершенствовались. Модернизированный вариант Spearfish Mod 1 имеет несколько улучшений. К ним относятся новая боеголовка, усиленная топливная система, улучшенная электронная система наведения и оптоволоконная связь с подводной лодкой для повышения точности.

Подводные лодки типа Astute и Vanguard завершили испытания нового варианта. К 2025 году все подводные лодки Королевского флота должны быть оснащены Spearfish Mod 1.

реклама

Первоначально Spearfish была разработана для атаки быстрых и глубоко погружающихся советских подводных лодок (проектов 705, 705К «Лира», по классификации НАТО — «Alfa»). В 1970-е годы эта техника считалось «технологическим чудом» и оказала настолько сильное давление как на Великобританию, так и на США, что в оборонных целях были разработаны собственные системы вооружения. Помимо Spearfish, была разработана американская торпеда Mark 48 ADCAP.

По сей день Spearfish считается одним из самых совершенных видов оружия в своем роде благодаря продолжающимся работам над ним. Последний вариант был принят на вооружение в 2014 году. Диаметр 533 мм, длина 7 метров, вес около 1,9 тонны.

Боевая часть срабатывает либо при ударе, либо заранее при приближении и весит около 300 килограммов. Максимальная скорость торпеды — 80 узлов (около 150 км/ч). Цена торпеды оценивается в полмиллиона британских фунтов (почти $600 000).

Класс «Авангард» состоит из 4 подводных лодок. Первая субмарина была принята на вооружение в 1993 году, последняя — в 1999 году. Их длина — 150 метров, водоизмещение — 15 900 тонн. На борту обычно находятся 132 члена экипажа. «Авангарды» оснащены ядерным реактором, построенным компанией Rolls-Royce. Две связанные паровые турбины имеют мощность 27 500 л.с.

Помимо торпед, в состав вооружения также входят баллистические ядерные ракеты Trident II D-5. Их запас хода составляет 11 300 километров. Класс «Авангард» может нести 16 таких ракет. С октября 2010 года их было только 8, поскольку Королевский флот сократил свое ядерное оружие.

Однако класс «Авангард» сейчас считается устаревшим. С декабря 2006 года существуют планы по созданию программы-преемника. Планируется построить четыре подводные лодки нового класса «Дредноут». Первая из них поступит на вооружение не раньше 2028 года.