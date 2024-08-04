Искусственный орган был имплантирован пациенту впервые. Через 8 дней ему пересадили донорское сердце.

Американская компания медицинских технологий Bivacor сконструировала искусственное сердце, которое было впервые имплантировано человеку. Устройство, внешне похожее на относительно обычный насос, было имплантировано 58-летнему мужчине из Хьюстона, штат Техас, страдавшему от тяжелой сердечной недостаточности. Полностью искусственное сердце (TAH) смогло сохранить ему жизнь в течение 8 дней. Затем он получил донорское сердце, которое заменило искусственный орган.

Искусственное сердце из титана от Bivacor. Фото: Bivacor

TAH в основном изготовлен из твердого и устойчивого к коррозии титана. Как и естественное сердце, устройство имеет 2 камеры. Однако кровь перекачивается по организму не за счет сокращения желудочков сердца, а за счет ротора. Благодаря магнетизму он свободно располагается в корпусе, поэтому отсутствует трение и, следовательно, износ. Титановое сердце контролируется блоком управления, который носится снаружи тела и соединяется с насосной частью кабелем, проходящим через брюшную стенку живота.

В лаборатории Bivacor TAH смог работать без сбоев несколько лет. Фото: Bivacor

Устройство разрабатывалось 10 лет. Однако из-за чрезвычайно строгих требований со стороны органов здравоохранения США испытания на людях были одобрены лишь недавно. После успешного применения на практике вскоре этим устройством смогут воспользоваться еще больше пациентов. Устройство не предназначено для длительного использования, но теоретически очень долговечно. Как сообщает Science Alert, образец был установлен в лабораториях Bivacor и работает непрерывно в течение 4 лет.

Донорские сердца не широко доступны. Ежегодно во всем мире доступно всего 6000 таких органов для пересадки. Искусственные сердца часто являются единственным средством выживания для людей с тяжелой сердечной недостаточностью; такие устройства позволят дождаться трансплантации.

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Пока в США одобрена только одна модель искусственного сердца. SynCardia Total Artificial Heart работает с мембранами, которые перекачивают кровь за счет сокращения. Это относительно крупный искусственный орган. С другой стороны, TAH от Bivacor сможет на время заменить естественные сердца.