Компании Tesla предъявили иск после фатальной аварии с участием автопилота электромобиля.

Авария со смертельным исходом в 2022 году с участием автомобиля Tesla, работающего на автопилоте, имеет юридические последствия. Родители 34-летнего Лэндона Эмбри подали в суд на Tesla, сообщает Reuters.

Его сбил электромобиль Tesla, движущийся со скоростью от 120 до 128 км/ч в попутном направлении. Человек, сидевший за рулем электромобиля, видимо, был переутомлен и невнимателен.



реклама





Датчики и программное обеспечение Tesla не обнаружили препятствия спереди, то есть едущий мотоцикл. В иске, поданном в суд штата Юта, говорится, что функции безопасности электромобиля были «неисправными». Если бы водитель был внимателен и сработала система автоматического торможения, столкновения бы не произошло.

Tesla не прокомментировала иск, поданный в Солт-Лейк-Сити. Это не первый подобный инцидент для производителя электромобилей. Только в апреле этого года 28-летний мотоциклист в Сиэтле погиб, после того как его сбил автомобиль Tesla Model S, двигающийся в режиме полного самоуправления (FSD).

В апреле Tesla достигла соглашения по иску, связанному со смертью технического специалиста Apple. Он умер в 2018 году, когда автопилот внезапно вывел его Model X с шоссе недалеко от Сан-Франциско.







