Компании хотят скрыть истинное количество выбросов CO2.

89% мировых брендов и производителей одежды не раскрывают информацию об объёмах годового производства, избегая таким образом, в том числе, ответственности за чрезмерные выбросы CO 2 . Об этом говорится в ежегодном отчете Global Fashion Transparency Index, опубликованном 1 августа.

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Отчет под названием «Что движет модой?» был создан некоммерческой организацией Fashion Revolution. В анализ были включены 250 крупнейших модных брендов и ритейлеров (от Abercrombie & Fitch до Zara) на основе данных, опубликованных компаниями.

86% компании не планируют отказываться от энергии, получаемой из угля, а 94% не планирует внедрять возобновляемую энергетику. Менее половины (43%) брендов прозрачны и раскрывают информацию о том, откуда они получают энергию: уголь, газ или возобновляемые источники энергии.



«Это означает, что заявления брендов о производстве с нулевым уровнем выбросов могут быть оторваны от реальности, и это создает ложное ощущение прогресса в достижении климатических целей», — предупреждают авторы отчета.

В рейтинге экологического развития наибольшие результаты получили: Puma (70%), Gucci (74%) и H&M (61%). Результат декарбонизации на уровне 0% в отчете получили 32 бренда, т. е. 13%, в том числе: DKNY, Max Mara, New Yorker и Reebok. Низкий балл (3%) получил бренд Dolce&Gabbana.

Только четыре из 250 брендов, участвовавших в исследовании, достигли целевых показателей по сокращению выбросов, установленных для компаний Организацией Объединенных Наций.

Согласно отчету, продолжающееся изменение климата может стоить сектору моды почти 1 миллиона рабочих мест в будущем. Несмотря на это, всего семь брендов (или 3%) сообщили, что финансово поддерживает своих сотрудников в регионах, пострадавших от климатического кризиса.

Авторы призывают бренды одежды инвестировать не менее 2% своих годовых доходов в возобновляемые источники энергии. Это компенсировало бы энергию ископаемого топлива, используемую в настоящее время в производстве.