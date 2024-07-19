Они должны быть электрическими, водородными или гибридными и способны перевозить одного-двух человек.

Ожидается, что в 2030 году тысячи вертолетов вылетят из Зальцбурга в Саудовской Аравии. Воздушные такси будут использоваться на всемирной выставке в столице Эр-Рияде. Об этом сообщил глава инвестиционной компании Saudi Arabia Holding Мохаммед Аль-Кахтани через LinkedIn.

Фото: FlyNow

Вертолеты австрийского стартапа FlyNow Aviation планируются в нескольких модификациях. Меньшая версия предлагает место для одного человека, более крупная версия может перевозить 2 человек (эта модель может перевозить до 200 кг).

Фото: FlyNow

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Изначально планируется полностью электрическая версия. Батареи должно хватить на 50 км или 30 минут. Максимальная скорость составляет 130 км/ч, а максимальная высота — 150 метров.

Фото: FlyNow



В будущем вертолеты смогут работать на водороде, а также будет разработана и гибридная версия. Сообщается, что гибридная версия, использующая водород и электричество, имеет запас хода 200 км.

Фото: FlyNow

Вертолеты описываются как «автоматические», но не «автономные». Они должны летать по фиксированным маршрутам, похожим на канатную дорогу без веревок. Первые успешные испытания прошли в аэропорту Зальцбурга летом 2023 года, как сообщила компания FlyNow на своем сайте.

Фото: FlyNow

Зальцбургская компания, основанная в 2019 году, теперь откроет офис в Саудовской Аравии, а также перенесет туда производство машин. В подкасте руководитель FlyNow рассказал Gulfbusiness, что они хотят создать испытательные условия для вертолетов там и в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году.