На аукционе Heritage появился контроллер от консоли, так и не пошедшей в производство. Сотрудничество Sony и Nintendo могло бы привести к созданию уникальной приставки с соответствующим геймпадом.

Изначально предполагалось, что Super Nintendo Entertainment System (SNES) будет разработана в сотрудничестве с Sony и позволит воспроизводить как известные картриджи, так и игры с компакт-дисков. Nintendo и Sony даже сделали двести прототипов консоли, но большая часть из них была уничтожена.

Контроллер Super Nintendo. Фото: WildSnap/Shutterstock

Теперь появился контроллер для этого прототипа консоли, который вскоре будет выставлен на продажу на аукционной площадке Heritage Auctions. На фото соответствующего лота изображен контроллер Super Nintendo, но с логотипом Sony сверху и надписью «Playstation» снизу. На задней стороне выштамповано «Sony Playstation Controller».



Так выглядит контроллер Sony Nintendo. Фото: Heritage AuctionsВ описании указано, что контроллер не тестировался, поскольку нет оборудования для его использования.





«Он, кажется, в очень хорошем состоянии, с несколькими небольшими вмятинами сзади. Кнопки действуют так, как если бы это был контроллер, который практически не использовался», — сказано в описании лота.

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Однако на данный момент это только предварительный аукцион. Возможно, товар еще не был должным образом описан или проверен. Дополнительная информация может появиться по мере приближения даты аукциона. Ожидается, что аукцион пройдет с 22 по 24 августа.

По данным Heritage, это второй контроллер Nintendo PlayStation, выставленный на аукцион на этой площадке. Первый геймпад предлагался вместе с консолью Nintendo Playstation NES, которая была выставлена на аукцион в марте 2020 года.

В то время прототип был продан на аукционе примерно за $360 000 при ставке в $300 000 и покупной премии около $60 000. Выставленный сейчас на торги контроллер, скорее всего, будет стоить значительно дешевле.