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kosmos_news
Криптоинвесторы делают ставки на разные события на фоне стагнации рынка
В последнее время рынки предсказаний приобрели особую популярность у инвесторов в цифровые монеты на фоне колебания криптовалют.

Почти каждый криптоактив в настоящее время находится в свободном падении. Но есть проекты, которые ломают эту тенденцию — без каких-либо токенов, системы баллов или механизмов стимулирования, а только за счет чистого соответствия продукта рынку. Речь идет о приложениях для прогнозирования, так называемых рынках предсказаний. У рынков предсказаний есть и другие названия — предикативные, прогнозирующие, информационные рынки.


Эти приложения похожи на приложения для ставок на спорт, но они охватывают гораздо более широкий диапазон: результаты выборов, цены на акции и пр. Например, предстоящие президентские выборы в США сделали платформу Polymarket одним из самых надежных источников данных о выборах, на которые ссылаются даже ведущие СМИ.

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Юга Колер, руководитель Coinbase, описывает важность рынков предсказаний следующим образом:



«Рынки предсказаний — это чистейшее технологическое проявление либеральной демократии. Они используют свободный рынок и свободу слова в качестве исходных данных и доставляют истину в качестве результата. В то время, когда централизованный контроль над информацией представляет собой системный риск, рынки прогнозов предлагают способ избавиться от вводящих в заблуждение новостей и увидеть правду. Рынки предсказаний — это технологии, сохраняющие свободу и способствующие развитию общества».


Ставки на блокчейн также превосходят онлайн-ставки, поскольку не требуют процедур KYC (Знай своего клиента) и предлагают открытый доступ. В отличие от традиционных торговых площадок, такие площадки не взимает никаких комиссий, что делает их особенно привлекательными для многих пользователей. 

Итак, рынки предсказаний — это платформы, на которых пользователи могут делать ставки на будущие события. Эти рынки используют коллективные знания и прогнозы для определения вероятности различных результатов. 

Например, пользователи могут делать ставки на исход спортивных событий, политических выборов или даже на цену криптовалют. Платформы используют криптовалюты, в том числе стейблкоины (USDC), что позволяет осуществлять быстрые и недорогие транзакции.

Ключевой концепцией торговли на рынках предсказаний является ожидаемая доходность (прибыль) (EV). Ожидаемая доходность помогает трейдерам оценить долгосрочную прибыльность своих ставок. Она рассчитывается как вероятность выигрыша, умноженная на потенциальную прибыль, минус вероятность проигрыша, умноженная на возможный убыток. Положительное математическое ожидание означает, что ставка прибыльна в долгосрочной перспективе.

Формула Келли — это математический инструмент, который помогает трейдерам определить оптимальную сумму для каждой ставки, чтобы максимизировать долгосрочный рост капитала. Принимая во внимание ожидаемую стоимость и вероятность выигрыша, формула Келли показывает, какой процент капитала следует вложить в конкретную ставку. Это минимизирует риск и максимизирует потенциальную прибыль.

Пользователи могут переводить свой капитал на другие платформы, такие как Coinbase или Binance, и обратно в течение нескольких минут. Это упрощает доступ к платформам и делает приложения доступными для широкой базы пользователей.

#криптовалюты #трейдинг #прогнозы
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