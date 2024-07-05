Замаскированные под ветряные турбины дроны Wing Loong были обнаружены в Италии в транспортных контейнерах, предназначенных для контрабанды в Ливию.

В транспортных контейнерах, направлявшихся в Ливию, находились детали для ветряных турбин. Только эти ветряные турбины на самом деле были замаскированными военными дронами, обычно вооруженными ракетами и бомбами.

Дрон Wing Loong II. Фото: REUTERS

Все произошло 18 июня в порту Джоя-Тауро. Об инциденте стало известно 4 июля благодаря репортажу The Times, в котором издание ссылается на информацию из неназванных источников.

Итальянские власти получили информацию об инциденте от США. Итак, на борту MSC Arina, следовавшего из Китая в Ливию, находился подозрительный товар. В трех транспортных контейнерах были устройства и компоненты с маркировкой «детали ветряных турбин».

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По сути это был разобранный китайский дрон Wing Loong II. В контейнерах также находились 2 станции управления дроном. Этот груз нарушает эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Неделю спустя три транспортных контейнера были снова конфискованы итальянскими властями, на этот раз на борту MSC Apolline. Еще один Wing Loong II был оснащен необходимыми деталями и системами управления.

Оба дрона были хорошо упакованы. У них также был слой белой фольги, цвет которой имитировал типичную белую краску ветряных турбин. На нем большими зелеными буквами было написано «энергосберегающий мир», чтобы усилить иллюзию, что это ветряная турбина, а не дрон, сбрасывающий бомбы.

Китайский военный дрон, замаскированный под ветряную турбину. Фото: Итальянская таможня

Wing Loong II — китайский аналог американского MQ-9 Reaper. В собранном виде Wing Loong II имеет длину 11 метров и размах крыльев 20,5 метров. Максимальная взлетная масса — 4,2 тонны. Максимальная скорость достигает 370 км/ч, но обычно летит со скоростью 200 км/ч. Это означает, что он может оставаться в воздухе до 32 часов, прежде чем ему придется вернуться на аэродром.

Используя спутниковую связь, Wing Loong II может находиться на расстоянии более 1000 километров от оперативного центра, из которого им дистанционно управляют. Если наземная станция используется без спутниковой поддержки или ретрансляторов, передающих сигналы, это расстояние составляет около 150 километров.

Максимальная высота полета — 9900 метров. Обычно он летит намного ниже, чтобы выполнить свою задачу в качестве разведывательного дрона. На борту у него также есть обычные и инфракрасные камеры, а также различные датчики.

Как и MQ-9, Wing Loong II может быть вооружен. Возможна нагрузка оружия до 480 килограммов. Он может быть оснащен планирующими бомбами серии FT массой до 130 килограммов. Более распространенным вооружением являются ракеты класса «земля-воздух», такие как противотанковые ракеты AKD-10 Red Arrow и LJ-7 Blue Arrow.

Blue Arrow немного новее и основана на Red Arrow. В экспортном варианте она называется BA-7. Американским аналогом Blue Arrow является ракета класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire.

BA-7 получила трагическую известность, поскольку 4 января 2020 года после ее удара погибли 26 безоружных курсантов военной академии в Триполи. По данным BBC, ракета была выпущена как раз с дрона Wing Loong II, который эксплуатировался и контролировался Объединенными Арабскими Эмиратами.

Из сообщений неясно, содержали ли в себе два контрабандных дрона бомбы и ракеты. Их, вероятно, переправили в Ливию контрабандой по другим маршрутам.

Получателем дронов, скорее всего, станет ЛНА (Ливийская национальная армия), которую возглавляет генерал Халифа Хафтар. Она контролирует восток страны и поддерживается Египтом, Эмиратами и Россией.

ЛНА уже много лет использует дроны Wing Loong. После инцидента 4 января 2020 года Эмираты, возможно, сократили свою поддержку в этом отношении, поэтому ЛНА теперь контрабандой ввозит в страну свои дроны, используя другие маршруты.

В апреле двум ливийцам были предъявлены обвинения в заговоре в Канаде. Они пытались купить китайские беспилотники в обмен на ливийскую нефть. Оба мужчины были сотрудниками агентства ООН Международной организации гражданской авиации, штаб-квартира которого находится в Монреале.

В Ливии также используются беспилотники Bayraktar TB2, которые поставляются Турцией. Они имеют меньшую дальность действия, чем Wing Loong II, и меньшую полезную нагрузку, но также могут быть вооружены и использоваться для разведки и боевых задач.