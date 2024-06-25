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Напечатанные на 3D-принтере строительные блоки можно использовать для создания лунной базы
Строительные блоки из метеоритного материала, напечатанные на 3D-принтере, напоминают кирпичики конструктора Lego — именно эту технологию конструктора хотят использовать для создания зданий на Луне.

Lego — серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов. Эту концепцию сборки для реальных строительных объектов захотели использовать в своих проектах исследователи Европейского космического агентства (ЕКА). В результате после печатания на 3D-принтере получаются блоки, похожие на кирпичики Lego, которые можно будет использовать для создания зданий на Луне.
Кирпич Lego, напечатанный на 3D-принтере из метеоритного материала. Фото: Lego ЕКА уже много лет работает над методами разработки строительных материалов для лунных колоний, которые планируются в рамках миссии НАСА «Артемида». Эксперименты проводятся, в частности, с реголитом лунной породы. Это означает, что здания на спутнике Земли можно будет строить прямо на Луне.

Материал метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет был использован в общей сложности для изготовления 15 строительных блоков по технологии конструктора Lego. Настоящие образцы реголита очень редки, поскольку этот материал не встречается на Земле. Поэтому требовался сопоставимый, но более доступный материал.

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Материал для изготовления строительных блоков. Фото: LegoМетеорит для демонстрации технологии изготовления строительных блоков по типу Lego был найден на северо-западе Африки в 2000 году. Он содержит мелкие металлические частицы и хрондры. Это каменные шарики, заключенные в мелкозернистую основную массу.

Материал был смешан с полилактидом — пластиком, который может деформироваться под воздействием тепла. Также был добавлен аналог реголита. Получились небольшие кирпичики, как в классическом конструкторе Lego.
Строительные блоки из метеоритного материала. Фото: Lego


«Никто никогда не строил здания на Луне. Поэтому нам нужно определить не только то, как мы можем их построить, но и из чего, потому что мы не можем привезти материал с собой», — объясняет ученый ЕКА Эйдан Коули.

Концепция строительства по технологии конструктора Lego может показаться маркетинговой кампанией. Однако эта технология представляет собой серьезную попытку протестировать различные методы строительства. Блоки можно вставлять друг в друга, как в настоящем конструкторе Lego.

«Хотя строительные блоки могут выглядеть немного грубее, чем обычно, прочность сцепления сохраняется. Это позволяет нам экспериментировать с методами строительства и тестировать различные проекты», — говорит Коули.

Конечно, строительные блоки лунной базы должны были бы быть больше. Классический блок Lego, который был напечатан для эксперимента, имеет длину чуть менее 32 мм.

Идея использования блоков для строительства настоящих зданий также может быть реализована на Земле. Строительная компания в настоящее время внедряет аналогичную концепцию, чтобы обеспечить более дешевое, экологичное и быстрое строительство домов.

#технологии #луна #lego
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