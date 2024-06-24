Знаменитое Большое красное пятно на Юпитере — это не та структура, которую описал Джованни Кассини в 17 веке. Однако нынешнему БКП не менее 190 лет, и оно является старейшим известным вихрем в Солнечной системе.

Согласно новому исследованию, описанному в журнале «Geophysical Research Letters», знаменитое Большое красное пятно (БКП), видимое на Юпитере, не является той структурой, которую описал астроном XVII века Джованни Доменико Кассини.

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Нынешнее пятно является крупнейшим известным планетарным вихрем в Солнечной системе. Его можно увидеть в небольшой телескоп. Помимо прочего, из-за этой простоты наблюдения (а также из-за того, что наблюдение не требует современного оборудования), оно заинтересовало первых астрономов.

Однако возраст БКП стал предметом оживленной дискуссии среди экспертов. Механизм, приведший к его образованию, также остается неясным.

Чтобы разгадать тайну происхождения и возраста БКП, ученые из Университета Страны Басков (UPV) проанализировали данные исторических наблюдений, относящихся к 17 веку. Они также провели компьютерное моделирование.

«Основываясь на измерениях его размера и движения, мы пришли к выводу: очень маловероятно, что нынешнее Большое красное пятно является «Постоянным пятном», описанным Кассини», — говорит Агустин Санчес-Лавега, руководивший работой.

«Постоянное пятно», вероятно, исчезло на рубеже 17 и 19 веков. Астрономы считают, что нынешнее Большое красное пятно существует уже как минимум 190 лет.

Как объясняют ученые, Большое красное пятно представляет собой массивный атмосферный вихрь, диаметр которого аналогичен диаметру всей Земли. В конце XIX века он был еще больше – его диаметр составлял почти 40 000 км. Кроме того, БКП было более круглым. На его окраинах скорость ветра достигает 450 км/ч. Красный цвет является результатом происходящих в нем химических реакций.

Между тем, в 1655 году Кассини — на той же широте Юпитера, где сегодня видно Большое Красное Пятно — обнаружил аналогичную структуру, которую он назвал «Постоянным Пятном». Астрономы наблюдали его до 1713 года. Потом оно исчезло. Только в 1831 году большой овальный вихрь снова можно было увидеть.

Однако наблюдения проводились нерегулярно, и по этой причине специалисты долгое время задавались вопросом, является ли наблюдаемая Кассини структура тем же самым явлением, что можно увидеть и сегодня.

Недавнее моделирование показывает, как образовалось БКП. Считалось, что оно могло образоваться тремя способами. БКП могло возникнуть из огромного шторма, подобного тому, который иногда можно наблюдать в атмосфере Юпитера. Второй вариант: это явление может быть результатом объединения множества более мелких вихрей, образовавшихся на стыке параллельных газовых потоков, несущихся в противоположных направлениях на разных широтах. В третьем варианте БКП возникло из-за нестабильности ветров, создавших вытянутую атмосферную ячейку, похожую по форме на Солнечное пятно.

Изображение солнечного пятна Однако расчеты показали, что в первых двух случаях создавалась структура, форма которой отличалась от наблюдаемой. Наиболее вероятным механизмом возникновения БКП является трансформация атмосферы, полагают исследователи.

В будущих исследованиях учёные хотят объяснить тайну сокращения Пятна, происходящего с момента его образования, и предсказать его дальнейшую судьбу — например, исчезнет ли оно, как пятно, увиденное Кассини.