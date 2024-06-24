Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
Знаменитое Большое красное пятно на Юпитере — это не та структура, которую описал Джованни Кассини в 17 веке. Однако нынешнему БКП не менее 190 лет, и оно является старейшим известным вихрем в Солнечной системе.

Согласно новому исследованию, описанному в журнале «Geophysical Research Letters», знаменитое Большое красное пятно (БКП), видимое на Юпитере, не является той структурой, которую описал астроном XVII века Джованни Доменико Кассини.

Нынешнее пятно является крупнейшим известным планетарным вихрем в Солнечной системе. Его можно увидеть в небольшой телескоп. Помимо прочего, из-за этой простоты наблюдения (а также из-за того, что наблюдение не требует современного оборудования), оно заинтересовало первых астрономов.

реклама

Однако возраст БКП стал предметом оживленной дискуссии среди экспертов. Механизм, приведший к его образованию, также остается неясным.

Чтобы разгадать тайну происхождения и возраста БКП, ученые из Университета Страны Басков (UPV) проанализировали данные исторических наблюдений, относящихся к 17 веку. Они также провели компьютерное моделирование.

«Основываясь на измерениях его размера и движения, мы пришли к выводу: очень маловероятно, что нынешнее Большое красное пятно является «Постоянным пятном», описанным Кассини», — говорит Агустин Санчес-Лавега, руководивший работой. 

«Постоянное пятно», вероятно, исчезло на рубеже 17 и 19 веков. Астрономы считают, что нынешнее Большое красное пятно существует уже как минимум 190 лет.

Как объясняют ученые, Большое красное пятно представляет собой массивный атмосферный вихрь, диаметр которого аналогичен диаметру всей Земли. В конце XIX века он был еще больше – его диаметр составлял почти 40 000 км. Кроме того, БКП было более круглым. На его окраинах скорость ветра достигает 450 км/ч. Красный цвет является результатом происходящих в нем химических реакций.

Между тем, в 1655 году Кассини — на той же широте Юпитера, где сегодня видно Большое Красное Пятно — обнаружил аналогичную структуру, которую он назвал «Постоянным Пятном». Астрономы наблюдали его до 1713 года. Потом оно исчезло. Только в 1831 году большой овальный вихрь снова можно было увидеть.

Однако наблюдения проводились нерегулярно, и по этой причине специалисты долгое время задавались вопросом, является ли наблюдаемая Кассини структура тем же самым явлением, что можно увидеть и сегодня.

Недавнее моделирование показывает, как образовалось БКП. Считалось, что оно могло образоваться тремя способами. БКП могло возникнуть из огромного шторма, подобного тому, который иногда можно наблюдать в атмосфере Юпитера. Второй вариант: это явление может быть результатом объединения множества более мелких вихрей, образовавшихся на стыке параллельных газовых потоков, несущихся в противоположных направлениях на разных широтах. В третьем варианте БКП возникло из-за нестабильности ветров, создавших вытянутую атмосферную ячейку, похожую по форме на Солнечное пятно.
Изображение солнечного пятна Однако расчеты показали, что в первых двух случаях создавалась структура, форма которой отличалась от наблюдаемой. Наиболее вероятным механизмом возникновения БКП является трансформация атмосферы, полагают исследователи.

В будущих исследованиях учёные хотят объяснить тайну сокращения Пятна, происходящего с момента его образования, и предсказать его дальнейшую судьбу — например, исчезнет ли оно, как пятно, увиденное Кассини.

#космос #астрономия #солнечная система #юпитер
+
Написать комментарий (0)
От наблюдения за звездами до съемки в 4K – возможности умного телескопа Dangdangli TW2 от Xiaomi
Космический аппарат «Чанъэ-6» приближается к Земле с образцами грунта с обратной стороны Луны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
4
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
13
В России за три года удвоилось производство станков
14
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
3
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
1
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
8
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
1
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+
Samsung борется со складками на Galaxy Z Fold 6 и Flip 6
+
Чипсет Snapdragon 8 Gen 4 с кремниевыми батареями и LPDDR5T сделают будущие смартфоны дороже
2
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Ulefone представила смартфон Armor 26 Ultra с аккумулятором емкостью 15600 мАч
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
30
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
7
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
6
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
48
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
31
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
17
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
14

Сейчас обсуждают

TM1
18:48
Прочел о крепеже чего-либо изолентой, подумал - Чимбал, ан нет, другой автор. Во-вторых, NVME SSD норм до 85C, и нечего морочиться с доп. охлаждением. Тем не менее, грамматика на высоте, чувствуется...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
OgoGoLog
18:43
Он не давал заднюю. В прямом эфире всё происходило. И в запись того эфира я тебя ткнул с таймингом его речи. Ты сейчас лишь форсишь заголовки всяких либеройдных помоек по типу Медузы, которые даже опр...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Артём Николаев
17:23
Я вышеописанной хренью занимался когда у меня скальпированный Хасвелл начал деградировать. Но он прожил долгую и яркую жизнь. А тут г прям с завода. И ведь реально для этой платформы никаких рефрешей ...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Робин Гудеичь
17:20
да хоть обсомнивайся, тебе на скринах показали тэсты и теплакаеты с которые справляться данный кулёк. А ТДП других процов ты либо сам гляди либо прислушайся к мнению человека который уже не первый ку...
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
OgoGoLog
17:19
"Факт в том, что ракеты летают над полуостровом" Это имеет не систематический характер. Для примера твой "любимый" Белгород: в приграничных районах была проведена эвакуация, т.к. атаки УГИЛ имели там ...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Робин Гудеичь
17:18
А жопа толще не становиться?
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
Александр399
17:13
Гига славна своими вертушками, они сделаны из г.....
GIGABYTE представила GeForce RTX 4070 Ti SUPER WindForce MAX с 12VHPWR разъёмом на торце
Артём Николаев
17:12
Они там выпиливают HT, так что, будет эпик фейл в рабочих задачах. Пытаются сделать пук-среньк с ИИ, но это может быть актуально только в ультрабуках, типа ИИ ядра энергоэффективнее, чем видюшка. Но э...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Иван Бородин
17:08
По статистике крупного немецкого ритейла так и есть!!!
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Red Line
17:07
Скандал в Белгороде возник как раз из за таких "картиночек". Местные жители начали жаловаться в своих местных группах, пропагандисты же назвали их ципсо, потом Соловьев подключился со знаменитой фразо...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем