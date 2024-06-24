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kosmos_news
Первый электрический внедорожник Xiaomi позаимствовал дизайн у Ferrari
Пропорции нового электрокара Xiaomi сильно напоминают автомобиль итальянского производителя спортивных машин.

Первый электромобиль Xiaomi, судя по всему, стал настоящим бестселлером в Китае. Портфель заказов, как сообщается, заполнен, а время ожидания поставки клиенту электрокара SU7 составляет несколько месяцев. Компания уже готовит к выпуску новую машину, теперь внедорожник. Недавно новый, пока еще даже не представленный электромобиль от Xiaomi был замечен на улицах города.
Первый внедорожник Xiaomi

На фотографиях изображен автомобиль, кузов которого в значительной степени покрыт защитной пленкой. Чтобы очертания и линии не были сразу узнаваемы, автомобиль окрашен в камуфляжный цвет.
Первый внедорожник Xiaomi имеет необычные пропорции
Несмотря на все усилия по маскировке, можно определить, как в целом выглядит автомобиль. Это первый электрический внедорожник от Xiaomi, который имеет довольно необычные пропорции. Дизайн больше всего напоминает Ferrari Purosangue.

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Внедорожник Xiaomi имеет кодовое название MX11. Никакой дополнительной информации об основных характеристиках машины нет. Однако MX11, скорее всего, будет иметь ту же трансмиссию и платформу, что и SU7.
Первый внедорожник от Xiaomi
Также мало что известно о цене. Ожидается, что внедорожник Xiaomi будет официально представлен ориентировочно в 2025 году. Производство машины также может начаться в следующем году.

#xiaomi #электромобиль #автомобиль #ferrari #внедорожник
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