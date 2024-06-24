По данным греческих СМИ, местная армия готовится закупить в общей сложности 164 боевых машины пехоты M2A2 Bradley ODS-SA. Часть техники страна получит бесплатно.

Первая партия из 62 машин уже прошла визуальный осмотр в Кэмп-Шелби, штат Миссисипи, в рамках программы Excess Defense Articles (EDA). Как сообщает сайт Bulgaria Military, эти машины были переданы в качестве безвозмездной военной помощи Греции. Делегация греческой армии также посетила заводы BAE Systems в Техасе и приняла решение закупить еще 102 машины из парка компании.

Американская боевая машина пехоты M2A2 ODS-SA Bradley. Фото: Wikimedia Commons M2A2 ODS-SA — не новейшая выпускаемая версия Bradley. Это модернизированная машина, частично адаптированная под стандарты более новых моделей, таких как М2А3 или М2А4. Модернизация в основном была сосредоточена на улучшении ситуационной осведомленности на поле боя и увеличении огневой мощи. Ключевым элементом программы совершенствования техники стала полная модернизация системы управления огнем наводчика и электрооптики с использованием технологий из более современной версии M2A3.

Основным вооружением машины является 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster, использующая боеприпасы калибра 25 х 137 мм. В пушке используются различные типы снарядов, в том числе бронебойно-подкалиберные с отбрасываемым механизмом (APDS) типа M792, осколочно-фугасно-зажигательные (HEI) типа M792 и бронебойно-подкалиберные со стабилизированным механизмом M919 (APFSDS).

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Пушка имеет запас 900 снарядов, из которых 300 готовы к немедленному использованию. Они размещены в двух контейнерах в башне. В стандартной комплектации левый контейнер вмещает 70 снарядов APDS или APFSDS, а правый — 230 снарядов HEI.

Вес M2A2 ODS-SA составляет примерно 35 тонн. Машина оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и может развивать скорость до 61 км/ч. Bradley способен преодолевать рвы шириной до 2,5 м и препятствия высотой до 0,9 м.

Греция и США давно сотрудничают в военном секторе. Недавно завершились совместные учения Греции и США в Аттике. Эти учения связаны с планированием и проведением специальных воздушных операций и осуществлялись в рамках подготовки к предстоящей оперативной оценке Командования сил специальных операций союзников (ASOFCOM) НАТО в июне 2024 года.