21 июня стало известно, что космическая капсула Boeing вынуждена состыковаться с МКС дольше, чем планировалось, из-за утечек гелия и проблем с работой двигателей.

НАСА и Boeing отложили возвращение первого пилотируемого корабля Starliner на Землю; он останется на Международной космической станции до дальнейшего уведомления.

Boeing Starliner. Источник изображения: НАСА

«Мы не торопимся и следуем нашей стандартной процедуре для команды управления миссией», — сказал 21 июня Стив Стич, менеджер программы НАСА.

реклама

По словам Стича, Starliner показал хорошие результаты при стыковке с МКС, и дополнительное время пребывания на станции теперь может дать ценную информацию для улучшения системы в будущих миссиях. Отстыковка Starliner от МКС и возвращение на Землю считаются наиболее сложными этапами испытательной миссии.

Стич заявил о небольших утечках гелия и проблемах с работой двигателя, наблюдаемым во время стыковки.

Возвращение космического корабля компании Boeing изначально было запланировано на 26 июня. Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс 5 июня отправились на МКС. Ожидалось, что Starliner получит разрешение на дальнейшие полеты от НАСА.



«Отзывы команды были исключительно положительными», — сказал Стич.

Запуск Starliner несколько раз приходилось откладывать из-за технических проблем, а стыковка с МКС прошла не идеально. НАСА хотело бы использовать Starliner (помимо Crew Dragon от космической компании Илона Маска SpaceX) в качестве еще одного космического корабля для перемещения астронавтов в космос. Однако у Boeing постоянно наблюдались сбои в программном обеспечении и проблемы с поставщиками комплектующих. Сейчас весь проект Starliner отстает от графика на несколько лет и превышает бюджет более чем на $1,5 млрд.