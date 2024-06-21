Экологически чистая переработка солнечных панелей — серьезная проблема. 9-Tech делает этот процесс более экологичным и строит крупный завод по переработке отходов.

Итальянский стартап 9-Tech поставил перед собой цель сделать переработку солнечных панелей более экологичной. Это определенно необходимо, поскольку в ближайшие десятилетия придется перерабатывать десятки миллионов тонн солнечных модулей.

Несмотря на то, что солнечные модули производят чистую электроэнергию, их производство и переработка в настоящее время не очень экологичны. По текущим расчетам, к 2050 году от 54 до 160 миллионов тонн солнечных модулей по всему миру закончат свой срок службы и будут подлежать вторичной переработке.

Изображение из открытых источников До сих пор переработка солнечных панелей и соответствующих модулей была сосредоточена в первую очередь на стекле, алюминии и других простых в обработке материалах. По оценкам экспертов, более 85% материалов, из которых изготовлены фотоэлектрические модули, в настоящее время без проблем могут быть переработаны.

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Кремний, серебро и медь, которые также присутствуют в панелях, значительно более ценны, но и их гораздо труднее добыть из отработанных модулей. Поэтому обычно они оказываются на свалках, что не очень экологично. Одним из способов решения проблемы в будущем является разработка панелей, обходящихся без дорогих серебряных контактов.

С другой стороны, экологически чистое производство панелей гораздо сложнее осуществить. И даже самые передовые методы переработки в настоящее время позволяют восстановить только около 90% материалов, используемых в солнечных модулях, часто с использованием токсичных химикатов. Лишь немногие из них используются в больших масштабах. Поэтому итальянский стартап 9-Tech разработал собственный подход к экологически чистой переработке солнечных панелей и модулей. Благодаря их технологии, которую молодая компания тестирует в течение двух лет, также можно будет повторно использовать 90% материалов. Эта технология должна работать без использования токсичных химикатов.

9-Tech использует печь для сжигания при температуре 400 °С, ультразвуковой контейнер и механическую сортировку. Стартап из Венеции проводит испытания в переоборудованном грузовом контейнере. Этот процесс дороже, чем существующие методы переработки. Есть надежда, что полученные материалы — кремний, серебро и медь — смогут компенсировать дополнительные затраты. По данным 9-Tech, из одной тонны солнечных модулей можно извлечь около 500 граммов серебра.

Метод 9-Tech должен сначала пройти очередное испытание. Тогда и станет понятно, сможет ли стартап работать прибыльно. В ближайшие 18 месяцев планируется построить крупный завод по переработке отходов, который сможет перерабатывать до 800 модулей в день.

9-Tech — не единственная компания, работающая над эффективными и экологически чистыми методами переработки солнечных батарей. Обычно технология включает измельчение слоев кремния, металла и полимера на мелкие кусочки и восстановление кремния и металла с помощью термических или химических процессов. Другие методы основаны на лазерном облучении, импульсах высокого напряжения, оптической сортировке, химических растворителях.