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kosmos_news
Модифицированная версия танка K2EX с активной защитой представлена на выставке Eurosatory-2024
В ходе выставки Eurosatory компания Hyundai Rotem представляет танк K2EX в модифицированной версии, оснащенной системой активной защиты KAPS 2 и дистанционно управляемой стрелковой станцией.

K2 Black Panther — основной боевой танк производства Hyundai Rotem. Машина, в отличие от «Леопарда-2» и «Абрамса», имеет экипаж из трех человек и устройство автоматического заряжания, что приводит к гораздо меньшему весу. Благодаря этому он отличается очень высокой подвижностью, обеспечиваемой силовой установкой с 1500-сильным двигателем и гидропневматической подвеской In-Arm. Танк поставляется европейским странам, включая Румынию, а также странам Ближнего Востока.

На проходящей в эти дни в Париже выставке военной техники Eurosatory представлен вариант танка K2EX в сильно модифицированной конфигурации, в первую очередь с точки зрения внутренней защиты. Танк оснащен системой активной защиты KAPS 2, по конструкции в чем-то схожей с израильской системой Trophy. 

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K2EX имеет датчики: как радары, так и оптико-электронные датчики, а также пушки (кинетические и дымовые гранатометы). Последние находятся на башне в другом месте, чем у стандартного К2.

Сама броня также усилена, а по бокам башни размещены контейнеры с оборудованием, что может обеспечить дополнительную пространственную защиту. K2EX имеет систему постановки помех беспилотному летательному аппарату и дистанционно управляемый модуль вооружения (RCWS) производства Hyundai Rotem. Упомянутые элементы, продемонстрированные на выставке Eurosatory, можно встретить и в целевых конфигурациях последующих версий танка К2.

Помимо танка K2EX, Hyundai Rotem демонстрирует на выставке Eurosatory-2024 противобеспилотный комплекс Sky Spider All-in-One и беспилотный наземный автомобиль, оснащенный дистанционно управляемым модулем вооружения с пулеметом. Также представлены модели машин поддержки танка К2 (машина технического обеспечения и бронеинженерная машина).

#военная техника #танк #k2ex
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