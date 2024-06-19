После поломок в прошлом году зонд «Вояджер-1» снова готов к работе. Положение зонда даёт незаменимое преимущество для исследований.

Трудно представить, чтобы искусственный космический зонд мог пересечь межзвездное пространство. Однако такой корабль существует. «Вояджер-1» после 47 лет использования был отремонтирован специалистами на Земле с расстояния в 24 миллиарда километров и теперь работоспособен.

Космический корабль «Вояджер-1» исследует процессы в межзвездном пространстве. Фото: НАСА/Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института

После нескольких месяцев проблем «Вояджер-1» уже несколько дней снова может собирать данные с помощью 4 измерительных приборов. Его родственный зонд «Вояджер-2» также находится в межзвездном пространстве, но не так далеко от Земли («всего» 20 миллиардов километров).

В межзвездном пространстве существуют почти только атомные ядра, т. е. протоны, избавившиеся от своих электронов, но продолжающие двигаться вместе с ними. Это называется плазмой. Это чрезвычайно интересно для астрофизиков, «потому что это нормальное состояние в космосе». Определенные явления происходят только тогда, когда плотность материи очень мала. Эти явления можно исследовать только на месте. Измерения в этой среде проводят только зонды «Вояджер», поэтому их данные незаменимы.

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Межзвездное пространство не везде одинаково. Солнечная система проходит через так называемое Местное межзвездное облако. Это область шириной от 30 до 40 световых лет, в которой еще сравнительно много атомов водорода, поэтому она еще менее плотная. Облако имеет слабое, но существующее магнитное поле, с которым взаимодействуют заряженные частицы. В результате взаимодействия возникает состояние плазмы.

Кроме того, космические лучи можно измерить в межзвездном пространстве. Крошечные частицы высокой энергии поражают датчики космического зонда с разной интенсивностью на определенных участках траектории полета «Вояджера-1». Это позволит сделать выводы о давних процессах в космосе, таких как сверхновые и массивные звездные взрывы.

Межзвездное пространство определяется как зона, в которую частицы Солнца больше не попадают, но влияние солнечной гравитации все еще присутствует. Об этом свидетельствуют, среди прочего, орбиты некоторых комет, происхождение которых лежит в облаке Оорта. Оно должно начинаться на расстоянии, которое примерно в 2000–20 000 раз превышает расстояние от Земли до Солнца, т. е. от 2 000 до 20 000 астрономических единиц (а.е.).

«Вояджер-1» в настоящее время находится на расстоянии 162,7 а.е. Облако Оорта – загадочное место, о котором почти ничего не известно. Там присутствует материя первых дней формирования Солнечной системы, которая еще не проникла в Солнечную систему.

Расстояния в космосе в астрономических единицах (а.е.). Графика существует уже несколько лет, «Вояджер-1» продвинулся немного дальше. Фото: НАСА/Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института

«Вояджер-1», вероятно, больше не сможет способствовать дальнейшему исследованию этого региона космоса. Зонд также находится далеко от области, где можно было бы легко наблюдать взаимодействие между Солнечной системой и другой звездной системой. «Вояджер-1» мчится в космосе со скоростью 17 километров в секунду (61 500 км/ч). На такой скорости зонд достигнет следующей звездной системы (Альфа Центавра) только через 75 000 лет.

Источника энергии не хватит на такое долгое время. «Вояджер-1» уже экономит энергию. Зонд использует радионуклидную батарею с 1977 года, поскольку солнечные элементы были бы бесполезны, учитывая расстояние до Солнца. По данным НАСА, в настоящее время батарея выдает 220 Вт, примерно столько же, сколько фотоэлектрическая панель балконной электростанции в солнечный день. Научные приборы потребляют всего несколько ватт, антенна для передачи данных на Землю требует 200 ватт. Ежегодно мощность снижается примерно на 4 Вт.

Так что совсем скоро у «Вояджера-1» закончится энергия для работы с приборами. Инструменты зонда придется отключить всего через несколько лет. После этого легендарного «исследователя космоса» отправят на заслуженную пенсию.

Затем он продолжит проникать в глубины космоса как безмолвный земной посол. На случай, если на него наткнется разумная форма жизни, на борту будут сообщения от человечества.