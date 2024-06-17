В США ожидают рост цен на бензин летом.

Президент США Джо Байден готов высвободить больше нефти из стратегических государственных резервов, чтобы остановить возможный скачок цен на бензин летом, сообщила Financial Times в понедельник, 17 июня.







реклама

Советник Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн заявил британскому изданию, что цены на топливо «по-прежнему слишком высоки для многих жителей страны» и их необходимо «незначительно снизить». Ожидаемая остановка роста цен на бензин связана с президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре.

США «продолжат таким же образом действовать в следующем году до тех пор, пока администрация Байдена не будет удовлетворена тем, что стратегический нефтяной резерв снова содержит объемы, необходимые для достижения первоначальной цели энергетической безопасности», сказал Хохштейн.

В 2024 году Министерство энергетики США закупало примерно 3 миллиона баррелей нефти в месяц в стратегические резервы после продажи 180 миллионов баррелей с февраля 2022 года. Этот шаг был направлен на сдерживание резкого роста цен на бензин. Стоимость топлива выросла до более чем $5 за галлон. В то же время Министерство энергетики США сократило резервы до самого низкого уровня за 40 лет.

Федеральные нефтяные запасы США считаются крупнейшими в мире; они были созданы в 1975 году после нефтяного кризиса.

Аналитики отмечают, что рост цен на бензин подогревается военным конфликтом Израиля с палестинским ХАМАС в секторе Газа, а также ростом напряженности в Красном море после атак на танкеры повстанцев-хуситов из Йемена. Половина мирового флота контейнеровозов, регулярно курсирующих по этому водному пути, в настоящее время обходит этот маршрут; танкеры были направлены в обход, что повлияло на логистику.