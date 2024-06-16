Обладатели телевизоров с разрешением 4K не смогут смотреть Евро-2024 в качестве 4K/UHD. В этом разрешении матчи не транслируются.

В прошлом крупные спортивные мероприятия, такие как чемпионат Европы или мира по футболу, всегда были приятным поводом обновить телевизор до новейших технологий. Движущей силой в последние годы стала возможность смотреть футбольные матчи в формате 4K.

Изображение из открытых источников

С 2018 года крупные футбольные события всегда можно увидеть в разрешении 4K/UHD. Однако в этом году прогресс сделал шаг назад. Весь Евро-2024 будет транслироваться в разрешении Full HD. Картинка со стадионов транслируется с разрешением 1920x1080 пикселей, а не 3840x2160 пикселей, что соответствовало бы разрешению 4K или UHD.

Формат показа чемпионата Европы по футболу в этом году — HDR 1080p50 (гибридная логарифмическая гамма-кривая, HLG), как пояснили в УЕФА.

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УЕФА передает изображения телекомпаниям в следующих форматах:

1080p50 / HDR (SDI).

1080p50/SDR.

1080i50.

По данным Европейской футбольной ассоциации, УЕФА провел обширное сравнительное тестирование с партнерами по телевещанию. Помимо прочего, на предмет согласованности были протестированы повышение разрешения до UHD и понижение разрешения до 1080i50.

Все это было сделано с целью достижения максимального качества сигнала, несмотря на возможные ограничения в передаче и доступной полосе пропускания.

«Результаты этих тестов привели к выводу, что производство в формате HDR 1080p50 обеспечивает наилучшую основу для качества и стабильности и представляет собой лучшую базу для многократного использования», — заявил УЕФА.

Решение о проведении Евро-2024 в таком формате было принято УЕФА по согласованию с телевещателями. Основные события в формате HDR 1080p50 будут по-прежнему показываться на следующих крупных спортивных мероприятиях, поясняет УЕФА.

Считается, что формат 4K/UHD HDR не зарекомендовал себя как стандарт производства трансляций на крупных спортивных мероприятиях. Ресурсы, необходимые для этого, не пропорциональны качеству продукции. 1080p является значительно лучшим стандартом с точки зрения ресурсов и качества и определенно останется таковым, по крайней мере, в ближайшем будущем.

На отраслевом мероприятии «4K-HDR Summit» в ноябре прошлого года обсуждался именно этот вопрос.

«Мы постоянно задаемся вопросом, стоит ли вообще вести вещание в 4K и HDR», — рассказала Урсула Ромеро из International Sport Broadcasting (ISB).

В частности, более молодая аудитория все чаще смотрит прямые трансляции на смартфонах, планшетах или компьютерах. И 4K здесь довольно бессмысленный стандарт, потому что большинство экранов не могут отображать это разрешение. Классические телевизоры вряд ли подойдут для молодой целевой группы.

Однако на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже 26 июля, дела обстоят иначе. Вся программа спортивного мероприятия будет снята в формате 4K/HDR – предположительно по настоянию Японии и США.

Пока неизвестно, будут ли вещатели полагаться на Full HD в будущем. Однако еще 5 лет назад вряд ли кто-то мог предположить, что в 2024 году крупнейшее европейское спортивное событие будет записываться только в разрешении 1080p.