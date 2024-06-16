Одна из самых современных российских атомных подводных лодок и другие военные корабли шли у берегов Флориды.

На этой неделе российская атомная подводная лодка прошла недалеко от побережья США по пути на Кубу. Эта история немного напоминает эпоху холодной войны: ВМС США вышли и преследовали нежданного гостя с помощью нескольких кораблей.







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Российская субмарина — атомная подводная лодка класса «Казань». Тип этого судна, также известный как проект 885, считается самым современным вариантом отечественных лодок. «Казань» представляет собой часть оперативной группы, которую Министерство обороны разместило в Атлантике. В её состав также входит фрегат «Адмирал Горшков». Группа направлялась в Гавану, столицу союзной страны Кубы, в рамках военных учений.

Помимо судов класса «Казань» и «Горшков», в состав российских оперативных сил также входят буксир «Николай Чикер» и нефтяной танкер «Академик Пашин». Два эсминца ВМС класса «Арли Бёрк» (USS Truxtun DDG-103 и USS Donald Cook DDG-75) выдвинулись, в свою очередь, со стороны США и их союзников.В преследовании российских судов также приняли участие два катера береговой охраны США и фрегат HMCS Ville de Québec Королевского военно-морского флота Канады класса «Галифакс». Российская «флотилия», как называют военно-морскую группировку, состоящую из нескольких кораблей или катеров, прошла в 48 километрах от побережья США.

По данным Минобороны России, во вторник, 11 июня, «Казань» провела испытания противокорабельных ракет на дальности более 500 километров. Фрегат «Горшков» также должен был отрабатывать противовоздушную оборону с использованием 130-мм основной пушки и 30-мм систем ПВО. Затем путешествие флотилии продолжилось в Гавану.

Чем именно вооружена «Казань», неизвестно. Теоретически субмарина может быть оснащена множеством различных наступательных вооружений как для целей в открытом море, так и на суше. И класс «Горшков», и современные варианты класса «Ясень» (проект 885М) также могут быть оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Государственная кубинская ежедневная газета «Гранма» сообщила о предстоящих учениях на прошлой неделе. Естественно, ядерного оружия на борту ни одного из судов нет.