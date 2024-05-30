Дональд Трамп заявил, что является сторонником криптовалют и криптоиндустрии. Предприниматель имеет крипто-портфель стоимостью в миллионы. Стало известно, в какие криптовалюты инвестирует экс-президент.

В последние несколько дней Дональд Трамп заявлял, что является сторонником криптовалют. Его приверженность цифровым активам не стала сюрпризом. Еще в декабре 2022 года он выпустил собственную коллекцию NFT, которая быстро распродалась.



По данным аналитиков блокчейна Arkham, бывший президент США имеет крипто-портфель, который на момент публикации оценивается почти в $12 млн.

Но в какие криптовалюты инвестирует 77-летний политик? Мем-токен MAGA (TRUMP) занимает наибольшую долю в его портфеле. Трампу принадлежит 579 000 токенов проекта, который посвящен исключительно ему. По официальной информации, между операторами криптовалюты и самим Трампом нет никакой связи. На момент публикации рыночная стоимость 579 000 токенов Трампа составляет около $7,6 млн. Трамп сам не приобрел токены MAGA; их ему отправили основатели проекта вскоре после запуска летом 2023 года.

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Однако Трамп на самом деле заинтересован во второй по величине криптовалюте. В кошельке предпринимателя находится Ethereum стоимостью $1,73 млн. Согласно отчету аналитика блокчейна Vydamo, всего два дня назад, 28 мая, Трамп инвестировал $200 000 в ETH. Сейчас у него на портфеле 464 706 ETH. Кроме того, существует 375 Wrapped Ethereum (WETH), которые популярны в качестве платежного средства в экосистеме блокчейна DeFi.

Портфель Трампа содержит бесчисленное множество других мем-токенов, которые пользователи отправили экс-президенту по собственной инициативе. По данным Etherscan, таким образом в его портфеле находится 128 различных токенов.

Данные, оцениваемые Arkham, поступают исключительно из блокчейна Ethereum. Вопрос о том, владеет ли Трамп также биткоинами, остается открытым. В отдельных сообщениях СМИ указывается, что он также выступает держателем BTC. Между тем в марте газета CNBC опубликовала интервью, в котором Трамп отрицал владение биткоинами.

С 2019 года Трамп несколько раз публично критиковал биткоин. Он лишь несколько дней назад публично назвал себя сторонником крупнейшей криптовалюты. Благодаря недавно начатой кампании по сбору средств Трамп смог, по крайней мере, получить BTC. По словам Arkham, политик взаимодействует с криптобиржами Coinbase, MEXC, Gate.io и Binance. В настоящее время он принимает пожертвования на свою предвыборную кампанию через Coinbase.