ЕКА и НАСА объединяют усилия, чтобы посадить европейский марсоход на Марс. После заключения соглашения на прошлой неделе, сейчас стали известны ключевые вклады США в миссию марсохода.

Европа получит значительную поддержку в реализации миссии на Марс, запуск которой запланирован на 2028 год. Программа «ЭкзоМарс» (ExoMars) изначально была совместным предприятием Европейского космического агентства и России, но сотрудничество было приостановлено после введенных в 2022 году санкций против РФ.

Изображение: ЕКА

Европейское космическое агентство уже много лет работает над миссией по исследованию Красной планеты на предмет следов жизни. Итак, исследовательская программа под названием «ЭкзоМарс» до недавнего времени была совместным предприятием ЕКА и Российского космического агентства («Роскосмос»). Западные санкции, введенные против России, сделали невозможным сотрудничество и в этой сфере. С тех пор европейское агентство ищет новых партнеров.

На прошлой неделе, а точнее 16 мая, ЕКА и НАСА подписали соглашение о поддержке миссии ExoMars. Американское космическое агентство должно оказать помощь в строительстве марсохода под названием «Розалинда Франклин», но это ещё не всё. В дополнение к поставке радиоизотопных нагревательных установок и компонентов двигательной системы, которые имеют ключевое значение для безопасной посадки марсохода на Марс, НАСА также предоставит систему запуска для старта миссии.

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Американская поддержка охватывает ту часть программы, за которую отвечало российское космическое агентство. Марсоход должен был быть запущен с помощью российской ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур в Казахстане, а «Роскосмос» дополнительно отвечал за разработку посадочной платформы на Марсе «Казачок». Летом 2022 года ЕКА объявила о прекращении сотрудничества с РФ по проекту «ЭкзоМарс».

Поэтому ЕКА работает над собственной системой посадки на поверхность Марса. В апреле этого года заключено соглашение на сумму €522 млн с Thales Alenia Space, которое обязало консорциум разработать платформу EDLM. Технология будет поддерживаться элементами, предоставленными НАСА, то есть тормозными двигателями и радиоизотопными нагревательными установками. Все системы посадки будут подготовлены в сотрудничестве с Министерством энергетики США (DOE).

Примечательно, что в объявлении от 16 мая не раскрывалась эта ценность вклада НАСА в миссию. В соглашении лишь подчеркивалось, что марсоход отправится к Марсу в 2028 году. В ходе экспедиции он проедет несколько километров по поверхности Красной планеты, собирая образцы из-под ее поверхности. Стоит отметить, что в новаторском проекте участвуют ученые со всей Европы.

Фото: ЕКА

Напомним, отправка ровера — это очередной шаг во всем проекте «ЭкзоМарс». В 2016 году к планете было запущено оборудование первого этапа миссии — зонд Trace Gas Orbiter (TGO) и посадочный модуль Schiaparelli. К сожалению, модуль был разрушен при попытке приземления из-за отказа навигационной системы. Зонд TGO все еще имеет большой запас топлива, поэтому он может обеспечить следующие этапы миссии в 2028 году.

Европа должна продемонстрировать полезность ключевых технологий, которые необходимы для будущих исследовательских миссий. В официальном объявлении ЕКА добавлено, что следующим важным этапом всего проекта станет первая проверка конструкции системы марсохода, которая будет проведена в июне 2024 года.