Беспилотные летательные аппараты должны отслеживать незаконные пересечения границы мигрантами и контрабандистами.

Правительство Соединенных Штатов подарило Сальвадору шесть беспилотных авиационных систем, стоимость которых вместе с запасными частями и учебными курсами оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов. Их цель – отслеживать незаконные пересечения границы контрабандистами и нелегальными мигрантами.



«В мире, который становится все более глобализированным, очевидно, что незаконная деятельность не остается в пределах границ конкретной страны, и я хочу отметить работу Вооруженных сил Сальвадора по противодействию этой угрозе», — заявил посол США Уильям Х. Дункан во время передачи техники.

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Так, посол США в Сальвадоре Уильям Дункан в пятницу, 17 мая, передал БПЛА министру обороны этой страны вице-адмиралу Рене Мерино.

Со своей стороны, министр обороны Сальвадора Рене Мерино Монрой подчеркнул на мероприятии, что «с включением этих беспилотных летательных аппаратов» в состав Вооруженных сил Сальвадора они улучшат их «возможность реагирования на пограничных переходах».

«Эти передовые системы наблюдения будут использоваться вдоль приграничных регионов для усиления безопасности Сальвадора против незаконного пересечения границы контрабандистами и мигрантами», — говорится в заявлении посольства США после официальной церемонии передачи беспилотников и другого оборудования.

В дар входят два беспилотных летательных аппарата Aerovironment RQ-20 Puma, два резервных дрона; четыре беспилотника Aerovironment Raven B RQ-11 и четыре дрона поддержки. Вся эта военная помощь представляет собой важный шаг в двустороннем сотрудничестве между Соединенными Штатами и Сальвадором в решении общих проблем пограничной безопасности и миграции.