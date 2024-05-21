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kosmos_news
Китай вкладывает деньги в экономику Сербии и Венгрии для укрепления своих позиций в Европе
Пекин вкладывает огромные деньги в Сербию и Венгрию. Китайские компании особенно заинтересованы в энергетическом секторе: так Поднебесная хочет выйти на рынок ЕС.

Сербия и Венгрия — две страны на Старом континенте, которые на протяжении многих лет укрепляют отношения с Китаем, что отражается на инвестициях Пекина в эти страны. Как указывают экономисты-эксперты, почти каждый третий доллар, потраченный на новые инвестиции в обеих странах, поступил из Китая.
Си Цзиньпин и Виктор Орбан. Фото: пресс-служба премьер-министра Венгрии / kormany.hu Глава Китайской Народной Республики в мае совершил своего рода тур по Европе, не случайно посетив, помимо Франции, Сербию и Венгрию. В ходе встречи в Париже глава Еврокомиссии и президент Франции дали понять китайскому лидеру, что намерены «защититься» от попыток Пекина доминировать в некоторых будущих секторах – возобновляемой энергетике или электромобильности.

Встречи Си Цзиньпина с лидерами Венгрии и Сербии прошли в гораздо более дружественной атмосфере. В обеих странах имидж коммунистического Китая совершенно иной, чем в остальном Европейском Союзе или на Старом континенте. Пекин уже много лет укрепляет связи с Белградом и Будапештом (обе столицы также довольно благосклонно относятся к России), особенно в сфере инвестиций.

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Сербия и Венгрия еще больше открывают двери для прихода китайских предприятий и позволяют им участвовать в тендерах и т. д. С 2003 г. инвестиционные расходы китайских компаний в Венгрии составили в общей сложности 14 злотых, то есть 74 млрд долларов. Сербия, в свою очередь, приняла китайские инвестиции на общую сумму 10,44 миллиарда долларов. В результате на эти две страны приходится четверть всех китайских инвестиций в новые проекты в ЕС и Сербии.

Фактически, каждая третья инвестиция в эти страны в последние годы поступила из Китая, а прямые инвестиции Пекина (ПИ) явно ускорились после 2018 года. В период с января 2018 года по март 2024 года почти каждый третий доллар ПИ в новые проекты поступил из Китая (Венгрия – 29%, Сербия – 31%). Экономисты подчеркивают, что масштаб инвестиций Пекина в эти страны «беспрецедентен».

Кроме того, Китай инвестирует в Сербию и Венгрию в сектора, в которых конкуренция КНР может оказаться очень неприятной для ЕС. В случае с Сербией, которая находится за пределами ЕС, это не такая проблема, но Венгрия позволяет крупнейшим игрокам Китая напрямую выйти на рынок ЕС.

На какие проекты тратят деньги китайские компании? Интересным примером является строящаяся сербская ветряная электростанция Maestrale Ring, которая станет одной из крупнейших в Европе. Ветряные турбины для этого проекта (мощностью 854 МВт) предоставит компания Zheijang Windey – всего 112 установок мощностью по 7,7 МВт каждая.

Кроме того, Zijin Mining Group инвестирует в Сербию, которая в 2018 году приобрела контрольный пакет акций рудника Бор, где добывают медь, золото и серебро, а также в комплексе работают сталелитейные заводы.

В Венгрии китайцы интересуются автомобильным сектором (ранее Mercedes и Audi открыли свои заводы в Венгрии после вступления этой страны в ЕС). Сейчас приток инвестиций в заводы по производству электромобилей и аккумуляторов идет из Поднебесной. Китайцы сейчас строят под Дебреценом гигафабрику по производству аккумуляторов, завод по производству катодного материала для аккумуляторов, а также планируют создать автомобильный завод BYD в Сегеде на юге Венгрии.

#россия #политика #китай #европа #энергетика #венгрия #сербия
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