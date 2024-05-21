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kosmos_news
Скарлетт Йоханссон заставила удалить её голос из системы ChatGPT
Йоханнсон подала в суд на OpenAI. Креативщики всё больше опасаются ИИ.

Выпуск GPT-4 и особенно нового голосового вывода ChatGPT на его основе вызвал немало споров. Женский голос, который OpenAI назвал «Небо» («Sky»), подозрительно похож на голос актрисы Скарлетт Йоханссон.

Актриса, ранее снявшаяся в фильме «Она» о человеке, влюбившемся в компьютерный голос, более десяти лет назад обратилась к проблеме синтезированных персонажей.
Фото: Gage Skidmore
OpenAI удалила голос «Небо» по просьбе Йоханссон. По словам актрисы, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предложил ей стать голосом системы ChatGPT 4.0 в сентябре прошлого года. Он утверждал, что голос Йоханссон может помочь преодолеть разрыв между технологическими компаниями и творческими людьми и облегчить потребителям переход к системам искусственного интеллекта. Однако Йоханссон отклонила это предложение по личным причинам.

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Когда недавно была выпущена система ChatGPT 4.0 с голосом «Sky», Йоханссон и её близкие были шокированы сходством с ее собственным голосом. Альтман даже намекнул, что сходство было намеренным, употребив в твите слово «она» — отсылку к фильму, в котором Йоханссон озвучивала чат-бота по имени Саманта.

Йоханссон была вынуждена подать в суд и призвала OpenAI раскрыть точный процесс создания голоса «Неба». В результате OpenAI неохотно согласилась удалить голос из системы.

Системы искусственного интеллекта, подобные системам OpenAI, подвергаются критике в первую очередь со стороны творческих людей из самых разных областей. Около полугода назад Гильдия писателей Америки, один из крупнейших союзов киноиндустрии, прекратила забастовку против Альянса продюсеров кино и телевидения, который представляет крупнейшие киностудии Голливуда. Конечным результатом является соглашение, которое предлагает значительные инновации в отношении использования искусственного интеллекта.

Ключевой момент соглашения касается жестких ограничений на использование ИИ. Гильдия писателей Америки установила конкретные правила, регулирующие использование искусственного интеллекта в отрасли. В этих положениях говорится, что ИИ не должен самостоятельно сочинять или переписывать литературный материал. Кроме того, материалы, созданные с помощью ИИ, не считаются исходными материалами, то есть их нельзя использовать для замены работ авторов или ущемления их прав.

Однако соглашение предоставляет авторам возможность использовать ИИ при создании контента при условии согласия компании и соблюдения применимых политик киностудии. Важно отметить, что компании не могут заставить авторов использовать программное обеспечение искусственного интеллекта, такое как ChatGPT.

Еще один важный пункт требует от компаний сообщать авторам, были ли предоставленные материалы созданы с помощью ИИ или содержат материалы, сгенерированные ИИ. Эта прозрачность призвана гарантировать, что сценаристы и студии всегда будут информированы о происхождении контента.

Гильдия писателей Америки также оставляет за собой право запретить использование авторских материалов для обучения ИИ. Это решение призвано гарантировать, что авторские материалы не будут использоваться ненадлежащим образом для дальнейшего развития систем ИИ.

В целом можно сказать, что новые правила в отношении ИИ достаточно гибки, чтобы позволить использовать ИИ в процессе написания сценариев, но контроль всегда лежит на людях.

#искусственный интеллект #chatgpt #скарлетт йоханссон
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